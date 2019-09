Počasie na dnes: Na Slovensku postupuje studený front, môže sa objaviť silný vietor aj dážď

V piatok 6. septembra postupuje na Slovensku studený front spojený s tlakovou nížou. Informuje Slovenský hydrometeorologický ústav na svojej webovej stránke. Pre výbežok vyššieho tlaku vzduchu bude polojasno až oblačno, na západnom a strednom Slovensku oblačno až zamračené.

Meteorológovia predpokladajú aj dážď alebo prehánky, najmä na západnom Slovensku, výnimočne sa však môžu objaviť aj búrky. Úhrn zrážok by mal byť do 5 mm prípadne až do 10 mm.

Denná teplota vystúpi na 21 °C až 26 °C, na Horehroní a v severnej polovici Slovenska bude nižšia, a to 16 °C až 21 °C a vo výške 1500 metrov sa bude pohybovať okolo 10 °C.

Zafúka prevažne severovýchodný vietor, v nárazoch môže zosilnieť až na 50 km/h. Neskôr popoludní by mal na západnom a strednom Slovensku postupne zoslabnúť.