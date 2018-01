Počet falošných eurobankoviek v obehu klesol, najčastejšie sa falšovali dve nominálne hodnoty

BRATISLAVA 28. januára (WebNoviny.sk) – V minulom roku bolo na Slovensku zadržaných takmer 3-tisíc falošných eurových bankoviek. V medziročnom porovnaní počet zadržaných falzifikátov poklesol o vyše 7 %. Ako ďalej informovala Národná banka Slovenska (NBS), zhruba 90 % bolo zadržaných v obehu.

Najväčší podiel tvorili falzifikáty nominálnej hodnoty 50 eur. V prvom polroku to bol podiel takmer 60 %, v druhom polroku to bolo už 65,5 %. Dvadsaťeurovky predstavovali v druhom polroku 9,3-percentný podiel. Centrálna banka zároveň zaznamenala zvýšený výskyt falzifikátov nominálnej hodnoty 500 eur, a to 12,4 %.

V minulom roku bolo na Slovensku zároveň zadržaných 1 081 falošných eurových mincí. Počet zadržaných falzifikátov euromincí sa dlhodobo podľa NBS znižuje. Najväčší podiel tvorili v druhom polroku falzifikáty mincí v nominálnej hodnote dve eurá, teda 75,5 %, pričom v prvom polroku to bolo 67,6 %. Všetky boli zadržané podľa centrálnej banky v obehu.