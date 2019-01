Počet obetí zimného počasia v Európe stúpa, v Alpách zatvorili niekoľko železničných tratí

BERLÍN 10. januára (WebNoviny.sk) – Nepriaznivé počasie si v Európe za uplynulý týždeň vyžiadalo už 15 mŕtvych. Rakúska polícia vo štvrtok uviedla, že najnovšou obeťou je 16-ročný chlapec z Austrálie, ktorého zabila lavína v obci Sankt Anton am Arlberg, kde sa v stredu lyžoval s rodinou. V niektorých častiach Rakúska a južného Nemecka stále sneží, pričom takéto počasie by malo trvať do piatkového rána.

V Alpách zatvorili niekoľko železničných tratí, nákladné autá aj osobné vozidlá uviazli na niekoľko hodín na diaľniciach na severozápade Nemecka a v niektorých častiach Bavorska zatvorili školy. Úrady uzatvorili aj niekoľko ciest. Týka sa to aj rakúskej obce Galtür, kde lavína v roku 1999 zabila 31 ľudí.