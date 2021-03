Počet okresov na Slovensku, kde platí negatívny test až dva týždne sa zvýšil (opatrenia proti koronavírusu)

Od pondelka 29. marca sa v súvislosti s pandémiou koronavírusu opäť zmenilo zafarbenie Slovenska a počet okresov, kde je negatívny test platný až 14 dní sa oproti minulému týždňu zvýšil zo štyroch na sedem (Kežmarok, Levice, Medzilaborce, Nitra, Nové Zámky, Topoľčany, Zlaté Moravce)

COVID automat určil, že 58 okresov je bordových, čo znamená tretí stupeň varovania. Počet čiernych okresov sa oproti minulému týždňu znížil už na 14.

Pre obe farby platí povinnosť, že ľudia sa pri ceste do práce musia preukazovať negatívnym výsledkom testu, nie starším ako sedem dní. „Zamestnanci škôl a školských zariadení potrebujú najviac 7-dňový test bez ohľadu na zaradenie okresu,“ upozorňuje ministerstvo vnútra na sociálnej sieti Facebook.

Kto nepotrebuje test osoby s potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19 nie starším ako tri mesiace

osoby po zaočkovaní druhou dávkou vakcíny proti ochoreniu COVID-19, po ktorej uplynulo aspoň 14 dní

osoby, ktorým zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu Zdroj: Ministerstvo vnútra SR

Pobyt v prírode a individuálny šport je možný len v rámci okresu od 5.00 do 20.00. V prípade hlavného mesta Bratislava sa za okres považuje územie celého Bratislavského samosprávneho kraja, Košice sú brané ako jeden okres. Pre čierne okresy je potrebný negatívny test aj do prírody. „Test na účel pobytu v prírode v čiernych okresoch nepotrebujú okrem vyššie spomínaných výnimiek ani deti do 15 rokov, seniori nad 65 rokov, ŤZP osoby na vozíčku, osoby so stredne ťažkým alebo ťažkým mentálnym postihnutím a so závažnou poruchou autistického spektra,“ uvádza rezort vnútra.

COVID automat – farby okresov podľa epidemickej situácie od 29. marca do 4. apríla Čierne okresy na Slovensku (14) Čadca, Gelnica, Ilava, Krupina, Kysucké Nové Mesto, Lučenec, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Poltár, Poprad, Ružomberok, Trenčín, Turčianske Teplice, Žilina Bordové okresy na Slovensku (58) Bánovce nad Bebravou, Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Bardejov, Bratislava I – V, Brezno, Bytča, Detva, Dolný Kubín, Dunajská Streda, Galanta, Hlohovec, Humenné, Komárno, Košice I-IV, Košice – okolie, Levoča, Liptovský Mikuláš, Malacky, Martin, Michalovce, Námestovo, Partizánske, Pezinok, Piešťany, Považská Bystrica, Prešov, Prievidza, Púchov, Revúca, Rimavská Sobota, Rožňava, Sabinov, Šaľa, Senec, Senica, Skalica, Snina, Sobrance, Spišská Nová Ves, Stará Ľubovňa, Stropkov, Svidník, Trebišov, Trnava, Tvrdošín, Veľký Krtíš, Vranov nad Topľou, Žarnovica, Žiar nad Hronom, Zvolen Červené okresy na Slovensku (7) Kežmarok, Levice, Medzilaborce, Nitra, Nové Zámky, Topoľčany, Zlaté Moravce

„Veľkonočné desatoro“ odporúčaní

Opatrenia sa na Veľkú noc sprísňovať nebudú, ale konzílium odborníkov predstavilo „veľkonočné desatoro“ odporúčaní, ako stráviť nadchádzajúce sviatky.

Odborníci v rámci symbolického desatora žiadajú občanov, aby počas veľkonočných sviatkov obmedzili stretnutia, odložili šibačku a polievanie. Žiadajú tiež, aby sa veriaci zúčastňovali bohoslužieb virtuálne. Odporúčajú tráviť čas v prírode, nemali by sme však vytvárať veľké skupiny. Stretávať by sme sa mali len s najbližšími. Ak sa do rodín vrátia príbuzní zo zahraničia, chrániť sa majú všetci v domácnosti.

„Prosíme, aby každý veľmi vážne zvážil návštevu rodičov a starých rodičov, a to aj v prípade, ak sú očkovaní,“ uviedla počas predstavovania spomínaného desatora hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva SR pre všeobecnú starostlivosť o deti a dorast Elena Prokopová.

Odborníci tiež odporúčajú športovať individuálne a v prírode. Konzílium tiež vyzýva na nosenie rúšok v exteriéri a respirátorov v interiéri. Odborníci apelujú tiež na to, aby ľudia cestovali len v rámci okresu.

Zákaz vychádzania stále platí

Ministerstvo vnútra pripomína, že od od 5:00 do 1:00 stále platí zákaz vychádzania s tým, že prísnejšie podmienky sú počas noci v čase od 20:00 do 1:00. Do zamestnania môžu chodiť iba tí, ktorí prácu nemôžu vykonávať z domu. „Okrem negatívneho testu na COVID-19 je potrebné aj potvrdenie od zamestnávateľa s určením pracovnej doby a miesta výkonu práce,“ upozorňuje rezort. Platí aj zákaz vycestovania na dovolenku do zahraničia, a to aj v noci.

Výnimky zo zákazu vychádzania, pri ktorých je potrebný negatívny test * v čase od 5.00 do 20.00 cesta do zamestnania pre pracovníkov škôl a školských zariadení

čistiareň odevov, kúpa novín a tlačovín, optika, banka, poisťovňa, knižnica, servis bicyklov a motorových vozidiel, pošta, služby technickej a emisnej kontroly vozidiel, zberné miesta pre príjem žiadostí na vydanie tachografických kariet, záhradkárstva, opravovne obuvi, servis telekomunikačnej techniky

povolené hromadné podujatie

výdajné miesto eshopu a iných obchodov

cesta žiaka a poslucháča od druhého stupňa ZŠ do školy a školského zariadenia, test potrebuje aj jeden zákonný zástupca

cesta na účel sprevádzania dieťaťa, žiaka alebo poslucháča do jasličiek, MŠ, ZŠ a SŠ

cesta na orgán verejnej moci na vykonania úkonu, ktorý nemôže byť vykonaný zaslaním zásielky alebo na diaľku

pracovný pohovor alebo uzavretie pracovnej zmluvy

cesta na najbližší zberný dvor * v čase od 20.00 do 1:00 cesta do zamestnania (okrem pracovníkov škôl a školských zariadení), platnosť testu závisí od zaradenia okresu

cesta na účel vycestovania do zahraničia a cesta späť

cesta VŠ študentov niektorých ročníkov medicínskych a zdravotníckych odborov a odboru farmácie do školy Výnimky zo zákazu vychádzania, pri ktorých nie je potrebný negatívny test * v čase od 5.00 do 1:00 zdravotnícke zariadenie na účel neodkladnej alebo plánovanej zdravotnej starostlivosti vrátane sprevádzania blízkej osoby alebo príbuzného

cesta do lekárne,

starostlivosť o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný,

venčenie psa alebo mačky do vzdialenosti 1 km od bydliska,

cesta za účelom starostlivosti o hospodárske zvieratá alebo poskytnutia veterinárnej starostlivosti,

dostavenie sa pred orgán činný v trestnom konaní. * v čase od 5.00 do 20:00 sa pridávajú k hore uvedeným výnimkám bez testu aj tieto cesta kvôli obstaraniu nevyhnutných životných potrieb do najbližšej maloobchodnej prevádzky od miesta bydliska,

cesta na preventívnu prehliadku vrátane sprevádzania blízkej osoby alebo príbuzného

testovanie na ochorenie COVID-19 a očkovanie proti ochoreniu COVID-19

pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva, krst

žiaci MŠ, prvého stupňa ZŠ alebo žiaci špeciálnej školy a školského zariadenia negatívny test v škole nepotrebujú, musí ho však mať jeden zo zákonných zástupcov žijúci v spoločnej domácnosti

cesta dieťaťa do zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku (dospelý sprevádzajúci však test potrebuje),

styk rodiča (prípadne inej oprávnenej osoby) s dieťaťom, striedavá osobná starostlivosť, stretnutia sa s dieťaťom po dohode rodičov

cesta dieťaťa a jeho sprevádzajúcej osoby za rodičom alebo osobou, ktorá má právo styku s dieťaťom,

zabezpečovanie a presúvanie sa do zariadení sociálnych služieb a sociálnej pomoci

zdravotná vychádzku do vzdialenosti 1 km od bydliska seniorov nad 65 rokov, ŤZP osoby na vozíčku, osoby, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu, osoby, ktorej bolo diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie alebo osoby so závažnou poruchou autistického spektra. Vychádzku vykonáva táto osoba samostatne alebo s členom spoločnej domácnosti

cesta na súdne pojednávanie

cesta osoby s dieťaťom do šiestich rokov do vzdialenosti 1 km od bydliska

pobyt v prírode vrátane individuálneho športu v rámci okresu (okrem čiernych okresov) Zdroj: Ministerstvo vnútra SR

Režim sa zmenil aj pre zaočkovaných

Od pondelku 22. marca sa sprísnil aj režim pre osoby, ktoré prekonali ochorenie COVID-19, a pre osoby zaočkované aj druhou dávkou vakcíny pred viac ako 14 dňami.

„V prípade, že sa na tieto osoby nevzťahuje niektorá z výnimiek, budú po návrate zo zahraničia povinné registrovať sa na e-hranica a nastúpiť do izolácie s možnosťou podstúpiť RT-PCR test na území Slovenskej republiky najskôr na 8. deň od vstupu,“ píše rezort vnútra dodáva, že doteraz mohli absolvovať test aj hneď po príchode a v prípade negatívneho výsledku mohli ukončiť izoláciu.

Ako ďalej informovalo ministerstvo vnútra, naopak, výnimky z karantény budú mať po odsúhlasení ministerstvom zdravotníctva aj zdravotnícki pracovníci, ktorí prichádzajú na Slovensko zo zahraničia za účelom poskytovania neodkladnej zdravotnej starostlivosti.

Respirátory FFP2, KN95 a N95

Hygienici od minulého týždňa spresnili aj definíciu respirátora vhodného na prekrytie horných dýchacích ciest. V novej vyhláške Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ SR) sa píše, že okrem respirátora FFP2 bude možné nosiť respirátory aj KN95 alebo N95 posúdené podľa európskych požiadaviek.

Zároveň sa dopĺňa, že môže ísť aj o iný respirátor, pre ktorý vydal Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR tzv. výnimku. „Nosenie respirátora je povinné vo všetkých interiéroch okrem vlastnej domácnosti,“ upozorňuje rezort vnútra s tým, že pre niektoré skupiny osôb platia aj výnimky.

Ktoré prevádzky sa mohli otvoriť

Podľa novej vyhlášky hygienikov sa povolila od minulého týdňa aj prevádzka nekrytých a čiastočne krytých trhovísk s predajom sadeníc, rezaných kvetov, potravín, zeleniny a ovocia. „Spresňuje sa, že medzi prevádzky verejného stravovania, ktoré môžu zákazníkom vydávať jedlá so sebou, patria aj stánky s trvalým stanovišťom,“ priblížilo ministerstvo vnútra.

Okrem bankových, poisťovacích a leasingových služieb budú môcť byť otvorené aj prevádzky iných finančných služieb a otvoriť sa budú môcť všetky prevádzky poskytujúce opravy a servis elektroniky, strojov a iných vecí a zariadení.

„Špecifikuje sa, že osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a ich sprievodcovia nemusia v prevádzkach dodržiavať dvojmetrový odstup. Dopĺňa sa, že sprievodca môže ísť vo vyhradenom čase od 9:00 do 11:00 nakupovať pre osobu s ťažkým zdravotným postihnutím aj sám, musí mať však so sebou príslušný preukaz,“ uzavrel rezort zdravotníctva.