Počet onkologických pacientov neklesá. Prevencia by ušetrila stovky životov a desiatky miliónov eur

Všeobecná zdravotná poisťovňa sa zapája do Svetového dňa proti rakovine, ktorý si pripomíname 4. februára. Upozorňuje na dôležitosť prevencie a vyzýva poistencov, aby chodili pravidelne na skríningové vyšetrenia. Včasné zachytenie choroby dokáže zachrániť život a znížiť náklady na jej liečbu.

Počet pacientov s rakovinou sa ani minulý rok neznížil. Do novembra 2021 sa podľa údajov Všeobecnej zdravotnej poisťovne liečilo na onkologické ochorenie takmer 140-tisíc ľudí, čo je bezmála 5 % zo všetkých poistencov. Tento ukazovateľ sa dlhodobo drží približne na rovnakej úrovni a počet onkologických pacientov tak na Slovensku síce nerastie, ale ani zásadne neklesá.

Najväčšiu skupinu ľudí trpiacich rakovinou predstavujú naďalej pacienti nad 70 rokov. Najčastejším onkologickým ochorením mužov bola aj minulý rok rakovina prostaty. Liečilo sa na ňu až 20 % všetkých mužských onkopacientov. Medzi poistenkami s onkologickým ochorením je najrozšírenejšou rakovina prsníka, ktorú má diagnostikovanú až 25 % z nich. Ročne u nás pribudne okolo 2 500 nových prípadov. Pritom obe tieto diagnózy, ak sa zachytia včas, majú pomerne dobré vyhliadky na vyliečenie. Ak by všetky ženy chodili na prevenciu, ročne by sa mohlo zachrániť až 300 životov.

„Kým niektorí sa preventívnych prehliadok boja, iní na prevenciu, jednoducho, zabúdajú. Súčasťou mobilnej aplikácie VšZP je preto aj záložka Moji lekári a prevencia, v ktorej poistenci nájdu prehľad o preventívnych prehliadkach, na ktoré majú zo zákona nárok, termín, kedy ich absolvovali naposledy a aplikácia ich upozorní aj na to, že je opäť najvyšší čas objednať sa na ďalšiu návštevu u lekára v rámci prevencie,“ dodáva manažérka komunikácie Všeobecnej zdravotnej poisťovne Eva Peterová

Celkové náklady VšZP na liečbu rôznych druhov rakoviny boli od januára do novembra 2021 vyše 374 miliónov eur. „Kým včasné zachytenie onkologického ochorenia v podobe preventívnej prehliadky alebo skríningu nás stojí rádovo okolo 50 eur, za rozvinuté štádium napríklad rakoviny prsníka zaplatíme rádovo do 5-tisíc eur a náklady na zdravotnú starostlivosť pri pokročilých štádiách ochorenia s metastázami predstavujú aj viac ako 10-tisíc eur ročne na jedného pacienta,“ vysvetľuje Eva Peterová.

Desiatky milióny ročne na liečbu

Najviac peňazí vynaložila VšZP vlani na liečbu rakoviny prsníka, spolu vyše 51 miliónov eur. Druhým najnákladnejším ochorením bola rakovina prostaty, na liečbu ktorej išlo spolu viac ako 34 miliónov eur. Rakovina hrubého čreva je tretím najčastejším onkologickým ochorením u našich poistencov. V roku 2021 ju malo 5 884 mužov a 5 223 žien – spolu 11 107 pacientov. Náklady na liečbu tejto diagnózy predstavovali takmer 22,5 milióna eur. Ide zároveň o tretie najnákladnejšie onkologické ochorenie.

Prevencia a pravidelné prehliadky by mohli len pri týchto troch ochoreniach ušetriť ročne desiatky miliónov eur. Všeobecná zdravotná poisťovňa sa aj preto každoročne zapája do národného skríningu na rakovinu hrubého čreva, prsníkov a krčka maternice, keď poistenci v najrizikovejších skupinách dostávajú do schránky pozvánku na vyšetrenie.

Poistencom s rakovinou v pokročilejšom štádium hradí Všeobecná zdravotná poisťovňa najmodernejšiu liečbu. „Jednou z inovatívnych metód, ktorá sa využíva najmä pri nádoroch na mozgu, hlavy a krku, ale aj nádoroch prsníka či prostaty, je protónová liečba s minimálnymi vedľajšími účinkami, ktorá sa lieči v protónových centrách v Prahe, v Berlíne, vo Wiener Neuschtadte a vo Villigene. Doposiaľ ju má za sebou viac ako 400 našich poistencov,“ hovorí manažérka komunikácie Eva Peterová.

