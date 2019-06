Počet otcov poberajúcich materskú dávku prudko stúpa, ale Sociálna poisťovňa ju niektorým neuznala

BRATISLAVA 16. júna (WebNoviny.sk) – Počet otcov, ktorí dostávajú zo Sociálnej poisťovne materskú dávku, výrazne stúpa. Od začiatku tohto roka do konca mája priznala Sociálna poisťovňa materskú dávku 11,1 tisíca otcom.

„Tento počet sa výrazne priblížil k údajom z roku 2018, kedy za obdobie celého roka túto dávku dostávalo 12 836 mužov,“ informoval hovorca poisťovne Peter Višváder.

Podľa neho sa tak potvrdzuje rýchlo rastúci trend poberania materského v tejto skupine poistencov. Upozornil na to, že v roku 2016 priznala poisťovňa materskú dávku 3 076 mužom a v roku 2017 túto dávku dostávalo 6 553 mužov.

Stovky prípadov

Dávku s názvom materské poisťovňa zatiaľ v tomto roku nepriznala pre nesplnenie podmienky starostlivosti o dieťa alebo podmienky súčasného nepoberania rodičovského príspevku matkou v 202 prípadoch. V ďalších 31 prípadoch dávka nebola priznaná pre nesplnenie potrebnej podmienky nemocenského poistenia 270 dní.

„Sociálna poisťovňa sa tak ohradzuje proti správam o ‚zamietnutých tisíckach žiadostí‘, ako to v uplynulých týždňoch prezentovali médiá na základe tvrdení neúspešných žiadateľov alebo niektorých politikov,“ uviedol Višváder.

Spresniť podmienky nároku na materské dávky pre otcov navrhujú od začiatku budúceho roka nezaradení poslanci NR SR Jozef Mihál a Simona Petrík. Podľa návrhu novely zákona o sociálnom poistení, ktorý predložili do parlamentu, by otcovia spĺňali podmienku riadnej starostlivosti o dieťa aj vtedy, ak so starostlivosťou o dieťa otcovipomáha iná plnoletá fyzická osoba, alebo dieťa navštevuje jasle.

Materská aj popri práci

„Navrhujeme použiť rovnakú formuláciu, ako je uvedená v zákone o rodičovskom príspevku. Ak sú uvedené podmienky akceptovateľné v prípade splnenia nároku na poskytnutie rodičovského príspevku, neexistuje legitímny dôvod, aby neboli akceptované v prípade nároku na materské,“ uviedli opoziční poslanci. Otcovia detí do troch rokov by tak mohli dostávať materskú dávku zo Sociálnej poisťovne aj popri pracovnej činnosti.

Novelou zákona dvojica opozičných poslancov reaguje na to, že Sociálna poisťovňa v ostatnom období vo viacerých prípadoch nepriznala materské otcom, ktorí po dohode s matkou prevzali staroslivosť o dieťa.

Sociálna poisťovňa podľa nich v týchto prípadoch argumentuje tým, že otec nemôže zabezpečovať riadnu starostlivosť o dieťa, ak má súčasne akýkoľvek iný druh príjmu.

Upozorňujú na to, že definícia riadnej starostlivosti o dieťa v tejto súvislosti v súčasnom znení zákona o sociálnom poistení absentuje. „Preto možno považovať výklad Sociálnej poisťovne v danom prípade, a tým pádom aj jej súvisiacu rozhodovaciu činnosť za svojvoľnú,“ tvrdia Mihál a Petrík.

Nevýhoda pre osamelé matky

Takýto návrh však podľa Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR znevýhodňuje osamelé matky. „Ešte vo väčšej miere ako dnes by tento návrh spôsobil, že väčšina otcov by po prevzatí dieťaťa do starostlivosti zabezpečovala starostlivosť počas poberania materského vlastne opäť prostredníctvom matky,“ upozornil hovorca ministerstva práce a sociálnych vecí Michal Stuška.

Matka by tak podľa neho bola zabezpečená materskou dávkou, na ktorú by mal nárok otec, ďalších 28 týždňov. „Takúto možnosť by však nemohli využiť osamelé matky, ktoré by síce rovnako zabezpečovali starostlivosť počas uvedeného obdobia, avšak po väčšinu tohto obdobia by mali nárok iba na rodičovský príspevok,“ tvrdí.

Prevzatie definície starostlivosti o dieťa zo systému štátnej sociálnej podpory (rodičovského príspevku) do systému sociálneho poistenia (materského) bez hlbšej analýzy problematiky považuje rezort práce a sociálnych vecí za veľmi povrchný prístup v snahe riešiť túto tému.

Otec dieťaťa má nárok na materskú dávku najskôr po uplynutí šiestich týždňov odo dňa pôrodu matky. Materskú dávku môže otec dostávať 28 týždňov, pričom túto možnosť musí využiť najneskôr do dovŕšenia troch rokov veku dieťaťa. Otec však musí byť v posledných dvoch rokoch pred prevzatím dieťaťa do starostlivosti nemocensky poistený najmenej 270 dní.

Suma dávky vzrástla

Suma materskej dávky od začiatku roka 2017 stúpla zo 70 % na 75 % z hrubej mzdy zamestnankyne, resp. z vymeriavacieho základu samostatne zárobkovo činnej osoby (SZČO).

Táto dávka, ktorú vypláca Sociálna poisťovňa spravidla 34 týždňov, tak pri tohtoročnom hrubom zárobku do 1 908 eur dosahuje úroveň čistej mzdy, ktorú mala osoba pred odchodom na materskú dovolenku.

Maximálna suma materskej dávky pri hrubej mzde 1 908 eur a viac v tomto roku predstavuje 1 411,40 eura mesačne pri 30-dňovom mesiaci a 1 458,50 eura mesačne pri 31-dňovom mesiaci.