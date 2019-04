Počet ubytovaní na Slovensku po zavedení príspevku stúpol, očakáva sa rozvoj služieb

BRATISLAVA 2. apríla (WebNoviny.sk) – Zväz cestovného ruchu SR (ZCR) očakáva nárast záujmu o služby v tomto odvetví po znížení sadzby dane z pridanej hodnoty na ubytovanie na 10 percent a po zavedení príspevku na domácu rekreáciu zamestnancov od začiatku tohto roka.

„Toto sú dve kľúčové opatrenia, ktoré v tomto aj v budúcich rokoch pomôžu výraznejšiemu rozvoju služieb cestovného ruchu. Zvýšia sa obraty hlavne v ubytovacích zariadeniach, ale aj v ostatných zariadeniach cestovného ruchu, v stravovaní, v sprievodcovských a ďalších nadväzujúcich činnostiach,“ informoval v utorok na tlačovej besede prezident ZCR Marek Harbuľák po valnom zhromaždení organizácie.

Možnosť zvýšenia miezd a investície do zariadení

Zníženie DPH na ubytovanie podľa Harbuľáka zároveň umožní viac investovať do zariadení, do ľudí a zvyšovať mzdy, ktoré v cestovnom ruchu patria k najnižším. „Posledné dva roky ukazujú, že práve nárast miezd v službách cestovného ruchu (o takmer 10 %) je najvýraznejší, ak budeme porovnávať jednotlivé odvetvia,“ povedal Harbuľák s tým, že naďalej budú žiadať zníženie DPH aj na stravovacie služby. Ucelenejšie informácie o vplyve zníženia DPH na ubytovanie a rekreačných poukazov na rast záujmu o služby domáceho cestovného ruchu budú podľa neho známe až po letnej sezóne.

Štátny tajomník Ministerstva dopravy a výstavby SR Peter Ďurček (SNS) informoval, že jednou z priorít v tomto roku je vyvolať diskusiu, alebo aj presadiť zníženie DPH aj na stravovanie. Rekreačné poukazy sa podľa neho už mohli prejaviť na medziročnom náraste počtu ubytovaných v prvom mesiaci tohto roka. „V januári stúpol počet turistov (ubytovaných) na Slovensku o 7,2 %. Rozhodujúcu mieru v tomto majú práve domáci turisti, ktorých počet v januári stúpol o 10,4 % v porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka,“ povedal Ďurček.

To by podľa štátneho tajomníka mohlo naznačovať, že aj príspevky na rekreáciu majú pozitívny vplyv na tieto výsledky. „Som optimista. pretože si myslím, že tento počet bude ďalej stúpať. Január bol ešte trochu aj testovací. Zamestnávatelia a zamestnanci neboli úplne zorientovaní, nemali úplne presný návod ako používať príspevky na rekreáciu,“ poznamenal Ďurček.

Privítali by ministerstvo pre cestovných ruch

Šéf ZCR označil za dôležitú udržateľnosť fungovania cestovného ruchu, pričom štát by mal politiku v tomto odvetví koordinovať a posilniť riadenie. Malo by to byť podľa neho v podobe napríklad vytvorenia ministerstva pre cestovný ruch, alebo organizácie na podporu tohto sektora, ako náhrada za zrušenú Slovenskú agentúru pre cestovný ruch.

„Vidíme potrebu založenia, alebo posilnenia tohto riadenia, chceme hľadať spoločne formu ako riadenie posilniť,“ uviedol Harbuľák. Potrebné sú podľa neho tiež stabilné financovanie aktivít v cestovnom ruchu zo zdrojov štátu, primeraná miera regulácií a ďalšie znižovanie administratívnej záťaže, vrátane daní a odvodov.

Ďurček podporil zámer vytvoriť úrad na podporu cestovného ruchu. „Čím skôr to bude, tým lepšie. Nie je to len kvôli tomu, že cestovný ruch takúto inštitúciu potrebuje pre systémové financovanie marketingových a iných aktivít,“ dodal. Súvisí to podľa neho aj s legislatívou, reguláciou či reprezentáciou cestovného ruchu.