Počet úmrtí sa v novembri priblížil k stavu z obdobia pred pandémiou, COVID-19 už však nie je dôvodom číslo jedna

Počet úmrtí sa v novembri priblížil k stavu z obdobia pred pandémiou. Na Slovensku zomrelo v novembri takmer 4,4-tisíca osôb, čo je druhý najnižší počet za posledných trinásť mesiacov.

Nadúmrtnosť klesla na dve percentá, v dvoch krajoch (Nitrianskom a Trenčianskom) bol počet úmrtí nižší ako päťročný priemer pred pandémiou. Vyplýva to z predbežných dát o počtoch zomretých a príčinách úmrtí v novembri 2022, ktoré zverejnil Štatistický úrad SR (ŠÚ SR). V tlačovej správe o tom informovala Vladimíra Orgoňová z Oddelenia komunikácie ŠÚ SR.

Najnižšia úmrtnosť z celého roka

„Celková nadúmrtnosť bola v novembri vôbec najnižšia v tomto roku. Naopak, najvyššie hodnoty sme tento rok v SR zaznamenali v marci, keď pri takmer šesťtisícoch úmrtí dosiahla viac ako 21 percent. Pritom v novembri minulého roka 2021 bola približne na úrovni až 75 percent,“ uviedla riaditeľka odboru štatistiky obyvateľstva ŠÚ SR Zuzana Podmanická.

V novembri zomrelo výrazne menej osôb v porovnaní s päťročným priemerom pred pandémiou v skupine ľudí od 15 do 64 rokov, taktiež aj v skupine od 0 do 14 rokov. Nadúmrtnosť bola zaznamenaná len v skupine seniorov nad 65 rokov, dosiahla viac ako šesť percent. U osôb nad 75 rokov to boli len necelé dve percentá.

Regionálne štatistiky

Úmrtnosť klesla v porovnaní s päťročným priemerom v Nitrianskom (o tri percentá) a v Trenčianskom kraji (o jedno percento). Zvyšných šesť regiónov dosiahlo nadúmrtnosť, najnižšia sa prejavila v Trnavskom kraji (jedno percento) a najvyššia v Košickom kraji (sedem percent).

Najčastejšie príčiny úmrtí

Ľudia zomierali v novembri najčastejšie na choroby obehového systému, ktoré tvorili takmer 2,1-tisíca osôb, čo predstavuje necelú polovicu všetkých úmrtí, a na nádory, kde to bolo približne tisíc osôb (23 percent).

V prvej päťke najčastejších príčin boli v novembri aj úmrtia na choroby dýchacej sústavy (osem percent), tráviacej sústavy (sedem percent) a vonkajšie príčiny úmrtí (päť percent). V rebríčku najčastejších príčin úmrtí kleslo ochorenie COVID-19 na ôsme miesto, pričom tomuto ochoreniu podľahlo 81 ľudí.