Počet vlastných detí je dôvodom nízkych platov matiek a vyšších platov otcov, tvrdí OECD

BRATISLAVA 12. marca (WebNoviny.sk) – Materstvo má podľa Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) za následok zníženie mzdy ženy v priemere o sedem percent, inými slovami, existuje negatívny vzťah medzi mzdou ženy a počtom detí, ktoré má.

Svetové ekonomické fórum, ktoré zverejnilo najnovšiu štúdiu, totiž konštatuje, že existujú dôkazy o tzv. mzdovej sankcii za materstvo. Otcovia majú, naopak, lepšie postavenie vo firme. Firma je totiž podľa OECD ochotnejšia zdvihnúť mužovi plat ako hlave rodiny v závislosti od počtu detí.

Najväčšie problémy

Zo štúdie Svetového ekonomického fóra, v ktorej sledovali postavenie žien a mužov v 106 krajinách, vrátane Slovenska, vyplýva, že medzi najväčšie problémy patria platové rozdiely, politická angažovanosť a postavenie žien v spoločnosti v súvislosti so starostlivosťou o rodinu.

„Rodovú rovnosť vo svete by sa podarilo vyriešiť za 108 rokov, a to v prípade, že by sa pokračovalo v súčasne nastavených iniciatívach za odstraňovanie rodových nerovností medzi mužmi a ženami,“ informovala agentúru SITA analytička Slovenskej sporiteľne Lenka Buchláková.

V prípade ekonomických rozdielov je to až 202 rokov, ktoré sú potrebné na to, aby sa nerovnosť medzi mužmi a ženami odstránila. V súčasnosti celosvetovo za každý dolár, ktorý muž zarobí, je v priemere žena zaplatená 54 centami.

Nižšia mesačná mzda

„Tlak verejnosti na rodovú rovnosť je čoraz silnejší, a znižovanie nerovnosti medzi mužmi a ženami sa vo svete postupne zmierňuje. Na Slovensku sme, žiaľ, stále pozadu. Ženy pracujú na menej platených pozíciách, prevažne v školstve, zdravotníctve či v obchode. Oproti mužom majú v priemere o 20 percent nižšiu mesačnú mzdu,“ zdôraznila Buchláková.

Situácia sa podľa Buchlákovej zlepšuje v prípade finančného sektora. „Kým v roku 2001 bolo v rámci Európy a centrálnej Ázie len necelých päť percent žien v pozícii najvyššie postavený manažér v organizácii, v roku 2013 ich bolo podľa údajov Svetového ekonomického fóra 18 percent,“ konštatovala Buchláková.

V tlačovej správe takisto upozornila, že len jedna z desiatich žien v Európskej únii je na vedúcej pozícii firmy. Na Slovensku klesol od roku 2010 počet žien vo vedení spoločnosti o 6,5 percenta.