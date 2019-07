Počet voľných pracovných miest nahlásených na úradoch práce nie je reálny, tvrdí minister Richter

Počet voľných pracovných miest, ktoré evidujú úrady práce, nezodpovedá reálnemu stavu. Na piatkovej tlačovej besede na to po analýze rezortu práce upozornil minister práce a sociálnych vecí Ján Richter.

Ak sa zamestnávateľ podľa neho obráti na agentúru dočasného zamestnávania a nahlási jej počet pracovných miest, ktoré by chcel obsadiť, agentúra tieto voľné pracovné miesta nahlási na úrad práce.

„Je veľmi veľa prípadov, že zamestnávateľ urobí duplicitu a nahlási aj on tie pracovné miesta,“ tvrdí Richter. Takúto duplicitu je podľa neho potrebné odstrániť. O zreálnení počtu voľných pracovných miest sa chce minister baviť so sociálnymi partnermi, teda so zamestnávateľmi a odborármi.

O obsadení miesta neinformuje

Problémom je podľa Richtera aj to, že zamestnávateľ obsadí voľné pracovné miesto, ktoré nahlásil na úrad práce, avšak úrad práce neinformuje o tom, že miesto je už obsadené.

„Veľakrát až do troch mesiacov úrad práce eviduje voľné pracovné miesto, ktoré je v skutočnosti už obsadené,“ tvrdí. Vyše pätinu, čo je viac ako 20-tisíc nahlásených voľných pracovných miest, podľa ministra tvoria prípady, keď zamestnávateľ, ktorý nahlási voľné pracovné miesto, nemá záujem spolupracovať s úradom práce na obsadení nahláseného miesta.

„Reálne predpokladáme, že to môže byť strategický ťah z jeho strany, možno formálnosť, alebo možno nahlásil miesto len preto, že objektívne čaká na cudzincov a nemá záujem obsadiť miesto slovenskými občanmi,“ tvrdí Richter.

Stav hromadných prepúšťaní

Šéf rezortu práce na tlačovej besede informoval aj o stave nahlásených hromadných prepúšťaní v prvom polroku tohto roka. „Za prvý polrok tohto roka bol počet ohrozených zamestnancov nahlásených na úradoch práce 2 246, reálne prepustených zamestnancov bolo 310,“ uviedol.

V prvom polroku vlaňajška pritom išlo o 1 422 ohrozených pracovných miest, ktoré zamestnávatelia nahlásili na úrady práce, pričom zamestnávatelia reálne prepustili 990 zamestnancov.

„Je to istá opatrnosť zo strany zamestnávateľov, ale reálne nevidím žiadny veľký rozdiel z hľadiska hromadného prepúšťania medzi týmto a minulým rokom,“ skonštatoval Richter.