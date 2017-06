Počet zahraničných turistov na Slovensku rekordne stúpol, Slovákov to ťahá najmä do Bulharska

BRATISLAVA 3. júna (WebNoviny.sk) – V minulom roku prišlo na Slovensko rekordné množstvo zahraničných návštevníkov. Podľa údajov Štatistického úradu SR, založených na štatistikách ubytovacích zariadení, tržby z aktívneho zahraničného cestovného ruchu predstavovali spolu vyše 31,7 milióna eur. V porovnaní s rokom 2015 išlo o nárast o 28,2 %. Informovali o tom na stredajšom brífingu zástupcovia Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a cestovných agentúr (SACKA).

Hodnotili aj oblasť organizovaného zahraničného cestovného ruchu. “V minulom roku zabezpečili cestovné kancelárie a cestovné agentúry služby pre celkom 311 561 zahraničných turistov pri celkovom počte pobytových dní 463 046,” uviedla predsedníčka klubu incomingových cestovných kancelárií Jitka Spillerová. Počet návštevníkov tak medziročne vzrástol o 76 % a počet pobytových dní sa v porovnaní s rokom 2015 zvýšil o 35 %.

Najčastejšie u nás dovolenkovali Američania

Najčastejšie na Slovenku dovolenkovali Američania, ktorí sa väčšinou na Slovensku zdržali jeden deň počas plavby loďami. Plavby po Dunaji sú populárne a podľa Spillerovej sa zdá, že tento druh zájazdov bude naďalej stúpať. Na druhom mieste sú turisti z Rakúska, ktorí sa na Slovensku zdržia tiež väčšinou deň a na treťom mieste sú Nemci.

Pribúdanie rezervačných portálov, cez ktoré si návštevníci vedia zahraničné cesty zorganizovať sami, ovplyvňujú činnosť cestovných kancelárií a agentúr. “Ak agentúry nechcú stratiť podiel na trhu, musia sa marketingovými aktivitami orientovať aj na vzdialené trhy, napríklad Čínu, Spojené arabské emiráty či Južnú Ameriku. Pri vzdialených pobytoch je úloha agentúr stále nezastupiteľná,“ skonštatovala Spillerová.

Pokiaľ ide o regionálny charakter aktívneho zahraničného cestovného ruchu, na prvom mieste je Bratislavský kraj s počtom zahraničných návštevníkov 273 512. Medziročne ide o nárast o 214 %. Druhým najčastejšie navštevovaným krajom bol Košický kraj s počtom turistov 12 226 a na treťom mieste skončil Prešovský kraj. Pod zvýšenú návštevnosť Bratislavského kraja sa podpísalo najmä slovenské predsedníctvo v Rade Európskej únie, ale aj majstrovstvá Európy v krasokorčuľovaní.

Slováci cestovali najmä do Bulharska

Z hľadiska pasívneho zahraničného ruchu Slováci v minulom roku cestovali podľa Štatistického úradu SR najmä do Bulharska. Dovolenkovalo tam viac ako 120 tisíc Slovákov, nasledovalo Chorvátsko, kde strávilo dovolenku viac než 102 tisíc ľudí a Taliansko s počtom slovenských turistov takmer 70 tisíc. „Minuloročnú sezónu považujeme za úspešnú napriek tomu, že sme zaznamenali 5,3-percentný pokles cestujúcich,“ povedal prvý viceprezident SACKA a predseda Klubu kooperátorov Mikuláš Milko.

Najväčší pokles slovenských turistov zaznamenalo Turecko, a to až o 60 %. Dôvodom bol pokus o štátny prevrat. “Po puči sme nezaznamenali úbytok ubytovania v Turecku, to nastalo až po vyhlásení výnimočného stavu,” zhodnotil Milko. Egypt zaznamenal pokles cestujúcich o 38 % a do Tuniska v minulom roku vycestovalo o 27 % slovenských turistov menej ako v roku 2015.

Ako ďalej zástupcovia asociácie uviedli, tohtoročná letná sezóna podľa informácii z cestovných kancelárií hovorí o výraznom zvýšenom záujme o všetky dovolenkové destinácie. Hotely v Grécku, Španielsku Bulharsku aj Turecku už hlásia zastavenie predaja.