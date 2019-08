Počet zranených v FC Barcelona sa zvýšil, k Messimu a Suarézovi sa pridal Dembélé

Na maródku španielskeho futbalového klubu FC Barcelona pribudol ďalší ofenzívny hráč – krídelník Ousmane Dembélé. Dvadsaťdvaročný svetový šampión z vlaňajšieho „mundialu“ v Rusku si v priebehu pondelňajšieho tréningu privodil zranenie stehenného svalu.

Problémy tohto druhu, akurát s lýtkom, trápia aj Uruguajčana Luisa Suáreza a Argentínčana Lionela Messiho. Druhý menovaný by však už mohol naskočiť do súťažného diania vo víkendovom zápase Primera División proti Betisu Sevilla.

Ako referuje web španielskeho denníka AS, Dembélé by mal Barcelone chýbať približne päť týždňov. Na trávniku by sa mohol znova objaviť koncom septembra.

V minulotýždňovom úvodnom zápase ligovej sezóny 2019/2020 v Bilbau (0:1) patril Dembélé spoločne s Chorvátom Ivanom Rakitičom a Brazílčanom Rafinhom k najlepším hráčom „blaugranas“.