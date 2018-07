Pochod Hrdí na rodinu: V červených tričkách vydajú svedectvo, že dieťa si zaslúži mamu a otca

BRATISLAVA 14. júla (WebNoviny.sk) – Príď posvietiť! je motto 7. ročníka pochodu Hrdí na rodinu. Poslaním akcie, ktorú organizujú Anton Chromík a občianske združenie Pastor bonus, je poďakovať rodičom, starým rodičom za ich obetavú lásku a vyjadriť im úctu, že nám svojím životom a príkladom odovzdali veľké dobro, ktoré je ukryté v hodnote prirodzenej rodiny.

Deti sú ich centrom

Mottom organizátorov je vydať svedectvo o tom, že otec a mama sú pre deti to najlepšie, ich láska je pre ne nenahraditeľná. „Deti sú naším centrom, pre ne chceme sem prísť a pre ne chceme túto pravdu ukázať. Chceme spraviť radosť deťom,“ uviedol Chromík a podotkol, že „každé dieťa si zaslúži otca a mamu. 365 dní v roku chceme vyjadrovať to, že mama a otec sú to najlepšie pre deti a to platí aj 14. júla“.

Agentúru SITA o tom informoval člen služobného tímu Spoločenstva Dobrého pastiera Marek Nikolov. Pochod sa uskutoční v sobotu 14. júla o 14:30 na Hodžovom námestí v Bratislave. Tak ako v uplynulých rokoch, konať sa bude v rovnaký deň ako Dúhový PRIDE.

Ako v tlačovej správe konštatoval Nikolov, ešte pred pár rokmi bola vo svete rodina založená manželstvom muža a ženy s jej výnimočným postavením v spoločnosti samozrejmosťou.

Hodnota vzťahu sa relativizuje

„Dnes sa v krajinách západu, ako aj v niektorých slovenských mienkotvorných médiách, hodnota vzťahu muža a ženy relativizuje a degraduje sa dobro, ktoré je takýto rodinný vzťah schopný generovať pre celú spoločnosť. V západných krajinách chýba osobná skúsenosť s tyraniou a obmedzovaním osobných slobôd komunistickou ideológiou, ako máme my na Slovensku, kde pre iný ako štátny názor boli v 50-tych rokoch minulého storočia politicky či ideologicky nepohodlní ľudia väznení, mučení a niektorí odsúdení na smrť. Bez pevného hodnotového ukotvenia sú ideály ako nediskriminácia, rovnosť, a sloboda len bezobsažné pojmy, ktoré v konečnom dôsledku môžu viesť k inštitucionalizácii diskriminácie, nerovnosti a neslobody,“ uviedol.

Organizátori pochodu vyzývajú záujemcov, aby si obliekli červené tričká a zapojili sa do živej reťaze, ktorá vyštartuje z bratislavského Hodžovho námestia a smerovať bude na Námestie slobody a skončí v Medickej záhrade.