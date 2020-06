Pocítila som ostrie noža a spadla som, opísala riaditeľka školy detaily útoku vo Vrútkach

Päť dní po smrtiacom útoku 22-ročného Ivana Čuloka v Spojenej škole vo Vrútkach, pri ktorom prišiel o život pedagóg Jaroslav Budz, sa riaditeľka Erika Repková rozhodla priblížiť detaily tragickej udalosti.

Ako uviedla na sociálnej sieti na profile školy, útočník za celú dobu svojho vyčíňania nepovedal ani slovo, ju samotnú zachránilo pred vážnejšími zraneniami zakopnutie.

Rinčanie skla a krik školníka

K útoku došlo krátko pred desiatou hodinou doobeda, kedy riaditeľka počula rinčanie skla.

„Otvorila som dvere na riaditeľni, a to už pán zástupca pre gymnázium bežal k triedam 1. stupňa, za ním ja a pani zástupkyňa pre základnú školu. Začuli sme krik školníka, ktorý nás varoval, že útočník má nôž. V snahe zachrániť deti a kolegyňu, ktorá učila v 4.B, sme jeden za druhým bežali. Na kolegyne z vedľajších tried sme kričali, aby sa zamkli. Páchateľ vošiel do triedy, zavrel za sebou dvere a počuli sme krik,“ načrtla okamihy pred tragédiou Repková.

Podľa jej slov z triedy vybehli tri deti, ktoré zástupkyňa ZŠ viedla do priestoru kancelárií, kde poskytli prvú pomoc žiačke s reznými ranami na krku a hrudi. V prednej časti školy sa zatiaľ odohrával boj o záchranu ostatných detí a ich učiteľky. „Kolega Jaroslav Budz chcel otvoriť dvere triedy, no z vnútornej strany ich otvoril útočník a keďže sa mu postavil na odpor a chcel ho asi odsotiť, pichol ho rovno do srdca. Kolega sa oprel o stenu, padal k zemi a ostal ležať v kaluži krvi,“ uviedla riaditeľka školy.

Nerob to, Ivan, nerob to!

Práve ona sa stala ďalším terčom útoku. Ako sama priznala, v útočníkovi spoznala bývalého žiaka Ivana Čuloka. So slovami: „Nerob to, Ivan, nerob to!“ pred ním ustupovala. „Pocítila som ostrie noža, avšak pri cúvaní som spadla, a to ma zachránilo. Nôž sa šmykol po ľavej strane hrudníka, nevbodol hlboko, spadla som, udrela som si chrbticu, kostrč a hlavu. Viac si nepamätám, ale akosi som vstala a bežala do kancelárie,“ opísala Repková.

Ako ďalej na sociálnej sieti uviedla, za celú dobu vyčíňania útočník nepovedal ani slovo. „Medzitým školník utekal pre náradie, ktorým by nás chránil. Prítomný bol aj majiteľ automatu, ktorý ho chcel naplniť. Spoločne po opustení budovy útočníka sledovali a ihneď volali políciu a informovali ich o jeho pohybe,“ dodala riaditeľka školy.

Na Spojenej škole na Ulici M. R. Štefánika vo Vrútkach usmrtil vo štvrtok 11. júna 22-ročný Martinčan zástupcu školy a zranil ďalšie tri osoby. Pri zásahu, po ktorom prišiel útočník o život, boli zranení aj dvaja policajti. Tí boli aj s ranenou učiteľkou školy a dvomi žiakmi prevezení do martinskej nemocnice, všetci sú mimo ohrozenia života. Motív útoku nateraz nie je známy.