Počkajte si na odpoveď, bastardi! Ruský vicepremiér pre sankcie nepreletel cez Rumunsko

BUKUREŠŤ 30. júla (WebNoviny.sk) — Ruský vicepremiér Dmitrij Rogozin sa “zámerne” snažil vstúpiť do rumunského vzdušného priestoru, hoci vedel, že je na čiernom zozname osôb, ktorým Európska únia zakázala vstup na svoje územie. Uviedol to v pondelok rumunský minister zahraničia Teodor Melescanu.

“Podľa môjho názoru to bol úmyselný čin zameraný na vyrobenie problémov medzi Rumunskom a Ruskom,” povedal minister pre spravodajskú stanicu Antena 3.

Rogozin zrušil v piatok svoju cestu do Moldavska po tom, čo jeho lietadlo nedostalo povolenie vstúpiť do rumunského a maďarského vzdušného priestoru. On a ďalší ruskí predstavitelia cestovali komerčnou linkou do moldavského hlavného mesta Kišiňov, keď stroju zakázali prelet nad Rumunskom a Maďarskom. Lietadlo muselo vzápätí pristáť v bieloruskej metropole Minsk, pretože mu dochádzalo palivo.

Rogozin následne uviedol, že rumunské úrady “ohrozili životy pasažierov, žien a detí”. Rumunskú vládu zároveň varoval: “Počkajte si na odpoveď, bastardi!“. Melescanu však odmietol, že by rumunské úrady ohrozili životy ľudí. Podľa jeho slov chcel ruský vicepremiér svojím činom “len ukázať, že sankcie EÚ nefungujú“.

Rogozin je jedným z najvyššie postavených ruských predstaviteľov, ktorých Európska únia potrestala sankciami po anexii Krymu v roku 2014.