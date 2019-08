Pocta pre Natáliu Hejkovú, úspešnú trénerku uviedli do Siene slávy FIBA

Mimoriadne úspešná slovenská basketbalová trénerka Natáliu Hejkovú si už jednoznačne zaslúži prívlastok legenda. Šesťdesiatpäťročnú rodáčku zo Žiliny v piatok slávnostne uviedli do Siene slávy Medzinárodnej basketbalovej federácie (FIBA).

Táto pocta sa jej ušla spoločne s ďalšími dvoma trénermi a ôsmimi hráčmi na slávnostnej ceremónii pred začiatkom majstrovstiev sveta mužov v čínskej metropole Peking. Do Siene slávy FIBA uviedli dovedna 11 osobností z 11 krajín, vyberali ich z pôvodného počtu 150 kandidátov.

Najväčším fanúšikom bola mama

Z trénerského fachu sa spoločne s Hejkovou tohto honoru dočkali aj Čiernohorec Bogdan Tanjevič a in memoriam Číňan Mou Cuo-jün. Osmičku zaslúžilých hráčov či hráčok tvoria Brazílčanka Ajaneth Arcainová, Poľka Margo Dydeková (in memoriam), Bulhar Atanas Golomejev, Američan Alonzo Mourning, Argentínčan Fabricio Oberto, Portoričan José Ortiz, Egypťan Mohsen Medhat Warda a Čech Jiří Zídek.

„Som hrdá na to, že som sa dostala do Siene slávy z malej krajiny ako je Slovensko a to vďaka ženskému basketbalu. Veľa to pre mňa znamená. Teší ma, že som sa ocitla medzi ľuďmi ako bola slávna trénerka Lidija Aleksejevová či spomedzi hráčov by som vybrala Michaela Jordana. Myslím si, že Boh ma má rad. Počas mojej basketbalovej kariéry mi prihral do cesty množstvo veľa skvelých ľudí, trénerov, hráčov a aj preto som dnes tu a FIBA si ma vybrala. Nemôžem zabudnúť na moju rodinu a najmä na mamu, ktorá bola mojím najväčším fanúšikom,“ uviedla Hejková v slávnostnom príhovore počas ceremoniálu, ktorý odvysielal verejne dostupný informačný kanál YouTube.

Päťkrát vyhrala prestížnu Euroligu

Hejková (64) je držiteľka viacerých klubových rekordov na Slovensku. Ako trénerka vyhrala päťkrát prestížnu Euroligu žien. Na dva tituly s SCP Ružomberok (1999, 2000) nadviazala dvoma celkovými víťazstvami s ruským tímom Spartak Moskovská oblasť (2007, 2008) a jedným s českým ZVVZ USK Praha (2015), kde dodnes pôsobí.

Celkovo získala 22 titulov klubovej majsterky svojej krajiny. K desiatimi slovenským pridala 7 českých, 3 československé a 2 ruské tituly. Na reprezentačnej úrovni bola v roku 1997 asistentkou Tibora Vasiľka, keď Slovenky skončili strieborné na ME v Budapešti.

Ako hlavná trénerka reprezentácie Slovenska obsadila 8. miesto na MS v roku 1998 a 4. miesto na ME 1999 v Poľsku. S reprezentáciou Ruska získala ako asistentka trénera Igora Grudina titul majsteriek Európy v roku 2007 a bronz na olympijských hrách 2008 v Pekingu. SBA ju vyhlásila za Trénerku storočia na Slovensku.