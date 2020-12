Poctiví podnikatelia by mali byť odmenení, šéf finančnej správy im chce poskytnúť lepší prístup

K poctivým podnikateľom by mala finančná správa pristupovať inak ako k nepoctivým. Pre agentúru SITA to povedal prezident finančnej správy Jiří Žežulka. Bonusom pre poctivých podnikateľov by mohlo byť napríklad rýchlejšie vracanie nadmerných odpočtov, či lepšie podmienky pri ospravedlnení prípadných sankcií.

Verejnosť musí dostávať informácie

Prinavrátenie dôvery v inštitúciu však podľa nového šéfa finančnej správy spočíva aj v komunikácii, vysvetľovaní procesov a postupov.

„Z hľadiska komunikácie je to však niekedy komplikovanejšie, nakoľko máme povinnosť udržať daňové tajomstvo. Nemám však problém rozhodnutia finančnej správy vysvetľovať,“ tvrdí Žežulka. Verejnosť podľa neho musí dostávať informácie o tom, ako finančná správa pracuje, aké sú jej výsledky, prípadne musí byť informovaná aj o jej zlyhaní.

Finančná správa má byť partnerom

„Mojím zámerom je, aby podnikatelia vedeli, že vo finančnej správe budú mať partnera, ak si budú plniť povinnosti,“ dodal.

Jiří Žežulka sa ako víťaz výberového konania postavil na čelo finančnej správy od 1. decembra tohto roka. Verejným vypočutím komisia testovala jedenástich uchádzačov, do užšieho výberu sa dostali traja kandidáti.

Okrem Žežulku to bola odborníčka na dane a odvody Renáta Bláhová a partner jednej z audítorských spoločností Peter Pavlovič. Prihlásilo sa celkovo 14 kandidátov, dvaja však nesplnili základné podmienky a jeden sa kandidatúry vzdal.