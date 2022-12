Počty nelegálnych migrantov sa výrazne znížili, Česko napriek tomu predĺži kontroly na hraniciach

Česká vláda v stredu rozhodla o predĺžení kontrol na hraniciach so Slovenskom o 14 dní. Opatrenie malo pôvodne platiť do 12. decembra. Teraz by sa mali kontroly skončiť najskôr 26. decembra. Informuje o tom spravodajský portál TN.cz.

Hraničné kontroly Česko zaviedlo koncom septembra s cieľom bojovať proti nelegálnej migrácii a niekoľkokrát ich už predĺžilo. Počty nelegálnych migrantov prichádzajúcich do krajiny sa v posledných týždňoch výrazne znížili, je ale možné, že vlna opäť zosilnie.