Poď si kresliť! Prázdniny v Kunsthalle LAB

Kunsthalle LAB

Júla — 13. septembra

Pon: 10:00 – 19:00

Uto: zatvorené

Str – Ned: 10:00 – 19:00

Vstupné dobrovoľné

Autorky projektu: Lucia Kotvanová, Daniela Čarná

Vstúpte do letnej herne v Kunsthalle LAB a presvedčte sa, že kreslenie je zábava a tvorivosť je v každom z nás.

Situácia spôsobená koronavírusom priniesla do života galerijných inštitúcií aj rýchle zmeny dlhodobých výstavných plánov. Kunsthalle Bratislava sa na nečakanú situáciu rozhodla reagovať rovnako experimentálnym spôsobom, a to posilnením a zvýraznením vzdelávacej funkcie inštitúcie priamo vo výstavnom priestore. Výkladový galerijný priestor Kunsthalle LAB sa v tejto súvislosti od 27. júla do 13. septembra dočasne zmení na kreatívny ateliér, určený pre rodiny s deťmi.

Ateliér je miesto, kde tvoria umelci. Môže ním byť aj mesto, ulica či príroda. V galériách sú ateliéry špecifické zóny – herne vyhradené tvorivému experimentu pre každého z nás. Na otvorenú herňu pre rodiny sa počas leta premení aj Kunsthalle LAB, kde budú môcť deti aj dospelí tvorivo naplniť čas letných prázdnin.

Návštevníci a okoloidúci chodci si v priestore Kunsthalle LAB už zvykli na rôzne experimentálne podoby súčasného umenia. Tento komunikatívny bezbariérový priestor, v ktorom vďaka skleneným stenám mizne hranica medzi interiérom a exteriérom, sme sa rozhodli dočasne premeniť a ponúknuť ho verejnosti ako komunitné miesto aktívneho oddychu a tvorivých aktivít venovaných kresbe.

Nové využitie priestoru vychádza zo vzdelávacej funkcie Kunsthalle Bratislava, na ktorú kladie dôraz od svojho vzniku — prostredníctvom mediátorov, ktorí komunikujú s návštevníkmi výstav, vzdelávacích programov zameraných na deti a školy pod názvom Kunsthalle KIDS, špecifického programu Detský mediátor, pravidelne publikovaných tzv. detských sprievodcov k výstavám, workshopov pre dospelých Experiment Umenie, prednášok a diskusií.

„Vysunutím ateliéru (ktorý je počas roka situovaný vo vnútri budovy) do viditeľného priestoru Kunsthalle LAB chceme umožniť prístup aj tým návštevníkom, ktorí za umením bežne nechodia a predstaviť galériu ako komunitné a živé centrum hravého vzdelávania a rozvoja tvorivosti, ktorá nie je len doménou umelcov. Sprístupnením herne zároveň reagujeme na aktuálnu situáciu po neplánovanom útlme počas pandémie, keď mnohí z nás ostávajú prázdninovať doma. Preto sme sa rozhodli vytvoriť aktívnu zónu tvorivého oddychu v centre Bratislavy a pozvať rodiny, ale aj každého návštevníka, k opakovanej participácii na projekte, v ktorej môže každý zanechať vlastnú kresbu ako stopu svojej prítomnosti.” hovorí Daniela Čarná.

„Sami sme zvedaví, aké zistenia tento experiment prinesie. Turizmus sa viac-menej zastavil a iba málo ľudí cestuje. Veľmi obmedzená je naďalej aj medzinárodná prevádzka umenia. Rozhodli sme sa preto na chvíľu zmeniť funkciu galérie a upriamiť pozonosť na jej vzdelávací a komunitný potenciál“ , uvádza Nina Vrbanová, riaditeľka Kunsthalle Bratislava.

Foto: Ema Lančaričová

Kresba je univerzálnym jazykom, ktorému rozumie každý. Spája svet umenia a každodenného života, svet detí a dospelých. Využívame ju takmer v každej profesii a v rôznych oblastiach života. Napríklad, keď chceme niekomu vysvetliť cestu, keď si čmárame pri telefonovaní, alebo pri počúvaní hudby. Žije vlastným životom v zošitoch, na popraskaných múroch, zahmlenom skle či na oblohe. Kresba je nosnou témou herne, kde je dovolené kresliť na stenu a znovu objavovať to, čo vie každé dieťa — kresliť sa dá nielen ceruzkou na papier a kresba nemusí vždy iba zobrazovať, ale dokážeme ňou vyjadriť oveľa viac.

Ateliér Kunsthalle LAB je určený pre rodiny, ale aj návštevníka každého veku, ktorý si chce zaexperimentovať a objaviť hru a tvorivosť ako zdroje aktívneho oddychu. Ateliér je voľne inšpirovaný publikáciou „Nakresli si ovečku. O kresbe ako ju nepoznáte“ a pripravili ho jej autorky a galerijné pedagogičky KHB Daniela Čarná a Lucia Kotvanová.

Informačný servis