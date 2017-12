Pod Tatrami husto sneží, cestári upozorňujú na nebezpečenstvo „bielej tmy“

Vstup do galérie TU!

POPRAD 9. decembra (WebNoviny.sk) – V podtatranskom regióne aj v sobotu ráno naďalej intenzívne sneží, všetky cesty sú však zjazdné, na mnohých úsekoch sa nachádza vrstva ujazdeného snehu do 3 centimetrov.

Cestári naďalej pokračujú v pluhovaní a posypávaní, sneženie by sa malo ustáliť až v popoludňajších hodinách. Ako ďalej agentúru SITA informoval riaditeľ Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja pre oblasť Poprad Marián Barilla, od nedele sa očakáva veľmi silný vietor, ktorý bude na mnohých územiach dosahovať rýchlosť 80 až 100 km za hodinu.

„Pripravujeme sa na to, že budeme počas celej noci a pondelka bojovať so snehovými závejmi, keďže sneh, ktorý nasneží, bude nafúkavať na cesty, a to dosť intenzívne,“ uviedol.

Barilla vodičov v súvislosti s víkendovým počasím upozorňuje na takzvanú bielu tmu. „Vodiči môžu vbehnúť do lokálnych prúdov vetra, kde budú mať zrazu nulovú viditeľnosť, v takýchto prípadoch sú vozidlá ťažko zvládnuteľné,“ poznamenal. Pripomenul, že opatrnosť a vzájomná ohľaduplnosť je na prvom mieste.

„Vyzývam všetkých účastníkov cestnej premávky, aby svoju jazdu v zimných podmienkach prispôsobili stavu a povahe vozovky, poveternostným podmienkam a svojim schopnostiam,“ dodal.