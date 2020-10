Pod väčšiu lupu sa majetky politikov tak skoro nedostanú

Na majetky politikov a ďalších verejných funkcionárov sa nebude dať tak skoro podrobnejšie pozrieť. Matovičov kabinet by mal zmeniť zákon a zrejme aj zriadiť nezávislú inštitúciu, ktorá by majetky kontrolovala, niekedy na budúci rok. Znamená to, že najskôr v roku 2022 by sa dalo detailnejšie zistiť, kto zbohatol a čo vlastní.

Kľúčovým pri posudzovaní majetkov politikov je ústavný zákon o ochrane verejného záujmu, známy aj ako zákon o konflikte záujmov. Hovorca rezortu spravodlivosti Peter Bubla portálu Webnoviny.sk povedal, že ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) plánuje otvoriť spomínaný zákon na budúci rok a chce zvážiť aj zriadenie nového úradu pre majetkové priznania. V prípade, že by sa jej plány vyplnili, politici by majetkové priznania podľa nových pravidiel zverejňovali najskôr v roku 2022.

Majetkové priznania bez konkrétnejšieho opisu

Z doteraz zverejnených majetkových priznaní na internetovej stránke Národnej rady SR sa verejnosť veľa nedozvie. Napríklad pri prezidentke Zuzane Čaputovej sa uvádza, že mala za rok 2018 nulový príjem. Do funkcie hlavy štátu nastúpila v polovici roka 2019.

Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) podľa stránky parlamentu okrem iného vlastní osobné automobily. Nevedno, akej sú značky alebo kedy boli vyrobené. Tiež má zbierku hodiniek a šperkov. Tiež to nie je bližšie špecifikované.

Premiér Igor Matovič (OĽaNO) ešte pred vstupom do politiky všetok majetok prepísal na manželku. V majetkovom priznaní za rok 2018 preto podľa stránky parlamentu uviedol, že hnuteľný a nehnuteľný majetok nemá. Ako poslanec mal za rok 2018 prijem 23 544 eur. Výška paušálnych náhrad bola 16 620 eur.

Nedávno premiér Matovič musel odpovedať na otázky o majetku jeho manželky. Boli podozrenia, či nebola zvýhodnená v súvislosti s investíciou do spoločnosti Arca, ktorá sa dostala do finančných problémov. Mimovládna organizácia Transparency International Slovensko vyzvala premiéra, aby zverejnil majetkové priznanie svojej manželky. Premiér to odmietol. Zákon mu takýto postup neprikazuje. Je otázne, či sa v budúcnosti zákon zmení a povinnosť zverejňovať majetky by mali aj blízki rodinní príslušníci politikov.

Vládna koalícia si do programu napísala, že príjme „hĺbkové a systémové zlepšenia pravidiel, ako aj odpolitizovanie procesu kontroly majetku verejných funkcionárov“. Vláda mieni zaviesť povinnosť deklarovať zmeny v majetku a uvedenie prírastku majetku verejného funkcionára v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Mal by tiež vzniknúť štátny register verejných funkcionárov a ich majetkových priznaní, aby verejnosť mala možnosť kontroly majetkových prírastkov. Register má byť prepojený s inými štátnymi registrami.

Kabinet by mal zriadiť nezávislú inštitúciu, ktorá bude mať na starosti etiku verejných funkcionárov, konflikt záujmov a kontrolu majetkových priznaní. Tie preverujú poslanci v parlamentnom výbore pre nezlučiteľnosť funkcií. Kontrolujú tak aj samých seba. Podľa člena výboru Ondreja Dostála (SaS) priznania kontrolujú aj komisie pri obecných a župných zastupiteľstvách a pri akademických senátoch.

„Samozrejme je tam riziko nejakého politického zneužitia alebo ovplyvňovania rozhodnutia, lebo rozhodnutia sa prijímajú hlasovaním,“ uviedol pre Webnoviny.sk Dostál. Preto sa uvažuje, že by kontrola podliehala samostatnému úradu alebo nejakému existujúcemu úradu, ale ešte o tom nepadlo politické rozhodnutie.

Za minulý rok majetky ešte nezverejnili

Majetkové priznania verejných funkcionárov za rok 2019 ešte nie sú zverejnené na webovej stránke parlamentu. Odbor komunikácie parlamentu pre Webnoviny.sk uviedol, že vzhľadom na procesné náležitosti a poslednú novelu ústavného zákona, ktorou sa rozšírila jeho pôsobnosť a viac ako stonásobne sa zvýšil počet verejných funkcionárov, ktorí majú povinnosť podať oznámenie o majetkových pomeroch, z technického a organizačného hľadiska nie je možné momentálne presne stanoviť konečný termín spracovania a zverejnenia všetkých aktuálnych oznámení.

V minulosti sa majetkové priznania za predchádzajúci rok zverejňovali na prelome júna a júla.

Podľa zákona majetkové priznania podáva prezident SR, poslanci parlamentu, členovia vlády, vedúci ústredných orgánov štátnej správy, sudcovia Ústavného súdu SR, funkcionári Najvyššieho súdu SR, členovia súdnej rady, generálny prokurátor, špeciálny prokurátor, verejný ochranca práv, štátni tajomníci, riaditeľ SIS, starostovia a primátori, župani, poslanci mestských a župných zastupiteľstiev, rektori verejných vysokých škôl alebo aj zástupcovia firiem s majoritnou účasťou štátu a ich dcérskych spoločností.