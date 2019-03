Podarilo sa uspieť slušnosťou a spravodlivosťou, tvrdí Čaputová a ďakovala aj v jazykoch menšín

BRATISLAVA 31. marca (WebNoviny.sk) – Víťazka prezidentských volieb Zuzana Čaputová prisľúbila, že sa o dôveru ľudí neprestane uchádzať aj počas výkonu mandátu.

Vo svojom prejave povedala, že sa jej podarilo uspieť spôsobom, o ktorom si mnohí mysleli, že nemôže vyjsť – slušnosťou, tým, že nepodľahla populizmu a získala dôveru bez agresívneho slovníka a podpásových útokov. Čaputová pred médiá vystúpila po tom, čo jej zagratuloval jej protikandidát Maroš Šefčovič.

Výsledok ju príjemne prekvapil

Voličom sa opäť poďakovala aj v jazykoch menšín, na pódiu jej prejav tlmočili do posunkovej reči. Na záver prišiel aj súčasný prezident SR Andrej Kiska a zablahoželal jej. Prejav Čaputovej prerušoval potlesk a skandovanie jej mena – Zuzana.

Priznala, že ju príjemne prekvapil výsledok, očakávala, že rozdiel medzi ňou a Marošom Šefčovičom bude menší. Podľa nej tieto voľby ukázali, že spravodlivosť a slušnosť nie sú len intelektuálne témy, ale je to túžba mnohých ľudí.

Hranica medzi liberalizmom a konzervativizmom

Zároveň sa podľa nej podarilo dokázať, že sa dá premostiť hranicu medzi liberalizmom a konzervativizmom. Podstatné je vytrvať a byť trpezlivý.

Vyzvala na to, aby sa ľudia netešili z prehry súperov. Tvrdí, že aj tieto voľby potvrdili trend z volieb do vyšších územných celkov a komunálnych volieb – trend, že ľudia chcú zmenu. Verí, že v podobnom duchu sa budú niesť aj májové voľby do Európskeho parlamentu.

Nástupníčka Andreja Kisku hovorí, že kontinuita s jeho politikou bude v otázkach prozápadnej orientácie Slovenska. Počas Čaputovej ďakovnej reči za ňou z rúk jej podporovateľov viala európska vlajka. Vzhľadom na svoju profesionálnu minulosť očakáva, že bude klásť väčší dôraz na tému spravodlivosti.

Prvá zahraničná cesta do Česka

Čaputová potvrdila, že jej prvá zahraničná cesta povedie do Českej republiky. „Českú republiku vnímam ako bratský národ. Prezidenta Zemana rešpektujem ako legitímne zvoleného prezidenta,“ povedala na otázku, ako vníma Miloša Zemana.

Vyjadrila sa aj otázkam, ktoré súviseli s tým, že bude na Slovensku prvá prezidentka. Hoci v kampani s týmto faktom zámerne nepracovala, podľa nej je pre niektorých symbolom zmeny.

Hostia sledovali aj tlačovú konferenciu Maroša Šefčoviča, na ktorej zagratuloval Čaputovej k víťazstvu. Po tom, ako oznámil, že novozvolenej prezidentke pošle kyticu, mu dav v Starej tržnici zatlieskal. Čaputová potvrdila, že kytica už dorazila. V telefonáte bol podľa nej Šefčovič, ktorý sa vráti do Európskej komisie, úprimný a je vďačná za jeho veľkorysé slová.

VIAC O TÉME: PREZIDENTSKÉ VOĽBY 2019 NA SLOVENSKU