Podbrezová si po derby zápase Fortuna ligy odviezla z Banskej Bystrice tri body, domácich obral o gól systém VAR

Aj druhé tohtosezónne meranie síl medzi nováčikmi Fortuna ligy z Horehronia sa skončil trojbodovým ziskom futbalistov Podbrezovej, ktorí nadviazali na augustový domáci triumf 3:1 a v piatok v súboji 17. kola zvíťazili v Banskej Bystrici 2:0 (1:0).

Hostia si zo Štiavničiek odviezli víťazstvo napriek tomu, že takmer celý druhý polčas mali na hracej ploche o jedného hráča menej, keďže v 48. minúte po druhej žltej karte putoval predčasne pod sprchy Boris Godál.

V oslabení pridali druhý gól

Bol to práve Godál, ktorý v závere prvého polčas poslal hostí do najtesnejšieho vedenia, keď premenil pokutový kop po faule Ľubomíra Willwébera na Mosesa Cobnana.

Domáci už v početnej presile skórovali v 54. minúte, ale zásah Michala Faška neplatil pre postavenie mimo hry, čo odhalil systém VAR. Napriek oslabeniu pridala Podbrezová ešte jeden gól, v 84. minúte sa ujala dorážka Cobnana.

„Dostali sme dva góly a prehrali sme zápas. Mali sme nejaké šance, ktoré sme nevyužili. Musíme si to prebrať s trénermi a ísť ďalej. Počasie bolo aké bolo, ľudia prišli v takom počte v akom prišli, takže hnevať sa na to nemôžeme. Dali sme gól, ktorý VAR neuznal, musíme si to pozrieť. Pár šancí sme tam mali, inkasovali sme na 0:2, ale bojovali sme až do konca. Pokiaľ ide o penaltu, pred zápasmi si pozerám, kam to hráči kopú. Po zápase som sa s Godym bavil, povedal mi, že to chcel kopnúť tam, kam som sa hodil. Možno som urobil pohyb o stotinu sekundy skôr a videl ma, tak to dal na istotu do stredu,“ komentoval prehru domáci brankár Matúš Hruška, cituje ho oficiálny web Dukly. Banskej Bystrici aktuálne patrí s 20 bodmi piata priečka tabuľky.

Podbrezová je štvrtá

Podľa hosťujúceho kormidelníka Romana Skuhravého sa pod Urpínom hral ťažký derby zápas.

„Domáci urobili od nášho posledného vzájomného stretnutia obrovskú prácu, hovoril som to aj trénerovi pred zápasom. Zmenili rozostavenie, majú zaujímavých hráčov. Aj v prvom polčase to bolo vidieť. My sme hrali, držali zápas, ale domáci boli v dvoch situáciách nebezpečnejší, to sme prečkali. Využili sme príležitosť, ktorú sme mali, Moses Cobnan je v tom obrovsky silný, a keď sa dostane pred hráča, tak je z môjho pohľadu nebrániteľný. Druhý polčas, vylúčenie po dvoch žltých kartách, pri oboch by som povedal, že to neboli žlté karty. Stalo sa, kým sme sa zrovnali, tak domáci ucítili šancu. Vďaka VAR-u to nebolo 1:1, odvtedy sme boli jasne lepší, absolútne sme domácich do ničoho nepustili. Skvele sme bránili a tie prechody, ktoré sme mali, proste mali skončiť gólom. Veľmi si vážim toto víťazstvo. Po dvoch zápasoch, kde sme boli herne lepší ako súper a bodovo sme ich nezvládli, to bolo dnes vyrovnané stretnutie a body máme, takže v tomto je futbal zaujímavý,“ zhodnotil Skuhravý. Jeho tímu v hodnotení patrí s 26 bodmi štvrtá priečka.

Sedemnáste kolo FL skompletizujú počas víkendu. V sobotu Liptovský Mikuláš tradične v Poprade hostí Trenčín, Dunajská Streda si v šlágri zmeria sily s Trnavou, ďalší nováčik zo Skalice privíta Michalovce a Ružomberok nastúpi pod Čebraťom proti Zlatým Moravciam.

Úradujúci majster Slovan Bratislava v nedeľu vycestuje pod Dubeň a nastúpi proti domácej Žiline.