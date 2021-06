Podceňovali ich, ale oni výhrou nad Bieloruskom zamotali skupinu. Slovenky ukázali, že vedia hrať

Podceňované slovenské basketbalistky dosiahli v piatkovom druhom zápase na európskom šampionáte fantastické víťazstvo nad favorizovaným družstvom Bieloruska (58:54).

Triumf slovenských hráčok je o to cennejší, že prišiel po úvodnom nevydarenom dueli so Švédkami (57:74), navyše proti súperkám, ktoré deň predtým šokujúco zvíťazili nad úradujúcimi majsterkami Európy – domácimi Španielkami.

„V prvom rade veľká gratulácia dievčatám, ako zvládli zápas a ako k nemu pristúpil po štvrtkovom nevydarenom stretnutí,“ uviedol na webe Slovenskej basketbalovej asociácie Peter Jankovič, asistent hlavného kormidelníka reprezentácie Juraja Suju.

Konečne hrali ako kolektív

Slovenky podľa neho v priebehu duelu prežili náročné chvíle, no od začiatku do konca sa snažili plniť predzápasové pokyny.

„Ukázali sme, že basketbal vieme hrať, keď hráme ako kolektív. Teraz máme jeden deň voľna, treba si oddýchnuť a v nedeľu si zahráme o víťazstvo v skupine,“ dodal Jankovič, ktorý už myslí na záverečný duel v A-skupine proti spomenutým Španielkam.

Práve „slovenská“ skupina je zatiaľ najzamotanejšia na turnaji, keďže všetky štyri tímy v nej majú po dvoch zápasoch na konte po tri body. Slovenky sú zatiaľ na chvoste tabuľky vinou najhoršieho skóre.

Slovenky mali aj jednu výhodu

V slovenskom družstve proti Bielorusku strelecky zabralo predovšetkým trio Ivana Jakubcová, Nikola Dudášová a Miroslava Praženicová, ktoré dovedna zaznamenali takmer 71 % všetkých slovenských bodov.

„Odohrali sme veľmi dobrý zápas. Konečne sme plnili to, čo sme mali dohodnuté. Snažili sme sa celé dva roky na tom pracovať. Určite sme odohrali veľmi dobrý duel. Chceli sme dosiahnuť čo najlepší výsledok, nečakali sme, že to bude vyrovnané. Ony hrali neskoro (proti Španielsku, pozn.), možno boli trocha vyčerpané, trocha sme počítali, že by to mohla byť naša výhoda,“ skonštatovala Praženicová, hráčka majstrovského MBK Ružomberok.