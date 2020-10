Podeľ sa a pomôž, potravinová zbierka aká tu ešte nebola

Lidl spolu so svojim zákazníkmi podá v regiónoch pomocnú ruku tým, ktorí to potrebujú najviac.

Ľudia nachádzajúci sa v náročných životných situáciách potrebujú pomoc čo najrýchlejšie a často dlhodobo. Našťastie existuje mnoho lokálnych organizácií, ktorých poslaním je pomáhať tým najzraniteľnejším a práve tie sa Lidl vo svojej najnovšej iniciatíve „Podeľ sa a pomôž“ rozhodol podporiť. Vo všetkých 144 predajniach diskontného reťazca bude prebiehať časovo neobmedzená zbierka trvanlivých potravín a hygienických potrieb. Okrem dlhodobosti sa odlišuje „Podeľ sa a pomôž“ aj tým, že podpora zostáva v regióne a zákazníci tak presne vedia komu pomáhajú.

Foto: Lidl

Lidl, ktorý má predajne v 92 slovenských mestách, zapojil do projektu „Podeľ sa a pomôž“ celkovo 95 rôznych subjektov. Ide predovšetkým o organizácie a združenia venujúce sa ťažko chorým či inak znevýhodneným deťom, týraným matkám, ľuďom bez domova či rôzne centrá sociálnych služieb a iné komunitné organizácie. V rámci zbierky bude v každej predajni diskontu za pokladnicou číslo 1 umiestnený špeciálne označený kôš, do ktorého môžu zákazníci podľa vlastného uváženia odovzdať trvanlivé potraviny či hygienické potreby. Informácie o podporenej organizácii sú uvedené na spomenutom koši i na plagáte vo výlohe predajne.

„Naši zákazníci už mnohokrát poukázali, že majú srdcia na správnom mieste a ochotne spolu s nami pomáhajú tým, ktorí to naozaj potrebujú. Počas korona krízy sme všetci boli svedkami obrovskej vlny solidarity, no zároveň sa, žiaľ, zvýšil počet ľudí, ktorí sa ocitli v neľahkej situácií. Rozhodli sme sa preto spustiť zbierku potravín, ktorá bude dlhodobá a skutočne adresná. Môže sa do nej zapojiť každý zákazník, ktorý tak podporí konkrétnu organizáciu vo svojom meste,“ vysvetlil Matúš Gála, generálny riaditeľ obchodného reťazca, a dodal: „Opakovane sa nám potvrdilo, že dobro spája a že ľudia majú záujem pomáhať komunitám vo svojich mestách. Som preto presvedčený, že aj tento projekt bude úspešný.“ V pravidelných intervaloch podporí organizácie aj Lidl, na začiatok im venoval nákupné poukážky.

Foto: Lidl

Na oficiálnom predstavení iniciatívy „Podeľ sa a pomôž“ sa vo štvrtok 1. októbra v bratislavskom Ružinove zúčastnili aj zástupcovia dvoch partnerských organizácií OZ Brána do života (krízové centrum pre ženy, deti a mladých dospelých) a Domov pre každého – OZ na podporu a hmotné zaopatrenie ľudí bez domova. „Vážime si, že nás spoločnosť Lidl oslovila v pripravovanom projekte Potravinovej zbierky. Spoločnosť Lidl nám v minulosti viackrát pomohla a vnímali sme ich ako silných partnerov, na ktorých sa môžeme v prípade potreby obrátiť. Nakoľko sa venujeme ženám a ich deťom, ktoré sa nie svojím zavinením ocitli v náročných životných situáciách, vieme, že zabezpečenie základných potravín im pomáha pri preklenutí ich krízového obdobia. Danú spoluprácu so spoločnosťou Lidl vnímame aj ako ocenenie našej činnosti a prejavenie dôvery, že našu prácu robíme dobre. Ďakujeme, že ste sa rozhodli pridať sa a podporiť organizácie, ktoré sa venujú charitatívnej činnosti,“ povedala Daniela Gáliková z Brány do života. Adrián Gschweng za Domov pre každého doplnil: „Keď nás spoločnosť Lidl SR oslovila s ponukou zapojiť sa do projektu Potravinovej zbierky, veľmi sme sa potešili. Denne poskytujeme služby pre viac ako 200 ľudí bez domova. Ich denný rozpočet na jedlo je často žalostný a mnohí vyberajú kontajnery. Sme vďační, že im môžeme umožniť dôstojnejšie žiť. So spoločnosťou Lidl SR úspešne spolupracujeme dlhšie, predovšetkým na zbierkach oblečenia, a sme radi, že sa naša spolupráca týmto ešte viac rozšíri. Nemôžeme zachrániť celý svet, ale vďaka tejto zbierke budú naši klienti šancu zaspávať s plným žalúdkom.“

Informačný servis