Analytik Baránek považuje za zvláštne, že vládni partneri čakajú so zverejnením koaličnej dohody

Vládni partneri na budúci týždeň v pondelok zverejnia koaličnú dohodu aj s podpismi koaličných poslancov. Agentúre SITA to potvrdil predseda parlamentu a šéf hnutia Sme rodina Boris Kollár.

Podľa politického analytika Jána Baránka je zvláštne, že sa čaká so zverejnením, pretože poslanci ju podpísali na Bratislavskom hrade ešte vo štvrtok 2. apríla. Niektorí poslanci zmluvu na hrade však podľa informácií agentúry SITA nepodpísali, lebo boli práceneschopní.

Predseda parlamentu Kollár pred podpisom dohody vo štvrtok na tlačovom brífingu hovoril, že koalícia dá dohodu k dispozícii médiám v pondelok.

„Môžem ubezpečiť, že akonáhle sa podpisy uskutočnia, dáme to do dosiek, prejdeme si to ešte raz všetci partneri a pustíme to von,“ povedal.

Baránek nevidí dôvod na odklad zverejnenia

Baránek predpokladá, že „keď raz už niekto takýto dokument podpíše, tak sa v ňom nič nezmení“. Nevie preto, aký je dôvod na odklad jeho zverejnenia. Poukázal tiež na to, že podpis poslancov nemá právnu silu, aj keď koalícia tento akt povýšila „priam na štátnickú úroveň“.

„Môže to fungovať len v rovine morálneho apelu na jednotlivých poslancov, ak by chcel jednotlivec či skupina poslancov z koalície odísť. Dohoda je podpísaná v istom čase a za pol roka sa veci môžu zmeniť. Niekto môže mať na to reálny dôvod,“ zhodnotil analytik.

Koaličnú zmluvu nepodpísal jeden poslanec

Vládna koalícia strán Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO), Sme rodina, Sloboda a Solidarita (SaS), Za ľudí disponuje v parlamente 95 hlasmi poslancov. Ako jediný koaličnú zmluvu nepodpísal poslanec Miroslav Kollár (Za ľudí).

Na sociálnej sieti napísal, že koalíciu aj vládu podporuje, ale „na netradičné experimenty nevidím dôvod“. V ponovembrovej histórii Slovenska sa ešte nestalo, že by zmluvu okrem lídrov strán podpisovali vládni poslanci.

Záborská presadzuje zákon na ochranu života

Jednou z najviac diskutovaných otázok bolo, ako sa koalícia vysporiada s poslaneckými návrhmi, ktoré sa týkajú kultúrno-etických otázok. Poslankyňa klubu Obyčajných ľudí a nezávislých osobností (OĽaNO) Anna Záborská, ktorá je predsedníčkou Kresťanskej únie, mieni predložiť zákon na ochranu života a ľudskej dôstojnosti.

„Tak ako to opakoval niekoľkokrát predseda vlády, pri ochrane života predložený návrh nepodlieha schváleniu koaličnej rady,“ povedala agentúre SITA Záborská.

Podľa nej pri predložení tohto zákona pôjde o spoluprácu všetkých poslancov, ktorí sa budú chcieť zapojiť do jeho tvorby vrátane odborníkov a mimovládnych organizácii.

Podľa analytika Baránka by takýto návrh zákona mohol v parlamente prejsť, ak by zaň hlasovali aj poslanci strany Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) a časť poslancov Smeru-sociálna demokracia (Smer-SD).

Zákon o registrovaných partnerstvách nebude

Koalícia nepočíta s prijatím zákona o registrovaných partnerstvách. Takúto možnosť šéf OĽaNO Igor Matovič vylúčil ešte pred vstupom do vlády. Bola to jedna z jeho podmienok, o ktorej hovoril ešte vlani. V koaličnej zmluve je však aj nepriamy odkaz na partnerstvá osôb nielen rozdielneho, ale aj rovnakého pohlavia.

Podľa Záborskej sa v koaličnej zmluve hovorí o úprave majetkovoprávnych pomerov ľudí, ktorí žijú v spoločnej domácnosti.