Podľa Andreja Danka môže informácie o únose potvrdiť iba generálna prokuratúra

BRATISLAVA 3. augusta (WebNoviny.sk) – Predseda Národnej rady SR a predseda Slovenskej národnej strany Andrej Danko oceňuje kroky Generálnej prokuratúry SR na overenie mediálnych informácií o údajnom únose vietnamského podnikateľa Trinh Xuan Thanha slovenským vládnym špeciálom.

Kauza sa nesmie spolitizovať

„Je veľmi dôležité, aby sa tieto veci nepolitizovali a aby ich nik nezneužíval na osobný prospech alebo politický boj. Ide o dobré meno Slovenska, preto je nutná rozvaha. Relevantnosť zverejnených informácií môže potvrdiť, alebo vyvrátiť iba generálna prokuratúra,“ zdôraznil Danko v stanovisku, ktoré agentúre SITA poskytol hovorca kancelárie NR SR Tomáš Kostelník.

V pondelok sa predseda zákonodarného zboru zúčastní na avizovanom stretnutí všetkých troch ústavných činiteľov na Generálnej prokuratúre SR. „Keď sa stane akýkoľvek trestný čin je dôležité, aby výlučne konali orgány činné v trestnom konaní. Zazneli veľmi vážne informácie v podobe novinárskeho textu a treba ich overiť,“ dodal na záver Andrej Danko. Dnes sa od 14:00 konalo zasadnutie Koaličnej rady. Ku kauze sa doteraz vyjadril len Danko.

Vypovedali policajti

Denník N vo štvrtok zverejnil výpovede policajtov, ktorí prehovorili pre toto médium o únose vietnamského občana Trinh Xuan Thanha. Zhodujú sa so závermi nemeckej prokuratúry, ktorá prípad vyšetruje a ktorej podrobnú správu má denník k dispozícii vďaka spoločnému pátraniu s nemeckým denníkom Frankfurter Allgemeine Zeitung

Podľa policajtov je na prípade únosu, ktorý sa stal koncom júla 2017, viacero vecí zvláštnych. Pre Denník N hovorili napríklad o tom, že z Úradu na ochranu ústavných činiteľov volali vodičom, či sú ochotní ísť na druhý deň v stredu 26. júla 2017 do práce, keďže na Slovensko príde mimoriadne vietnamská delegácia.

Ochrankári boli prekvapení

„Viacerí ochrankári sú prekvapení, delegácie sa plánujú niekoľko týždňov dopredu, nie zo dňa na deň,“ píše Denník N, ktorý vo svojom článku informuje aj o presných časoch pristátia či odletu slovenského špeciálu, ktorým vietnamského podnikateľa uniesli, o časoch rokovania, o spôsobe, akým sa asi z Berlína unesený podnikateľ dostal do kolóny či o tom, že vo vládnej kolóne bolo nezvyčajne veľa policajtov. Podrobne potom opisuje, ako sa unesený Vietnamec dostal až do lietadla.

Autorka článku klame

Hovorca Ministerstva vnútra SR Petar Lazarov v stanovisku označil publikovaný článok za úplný nezmysel, ktorý obsahuje samé výmysly a klamstvá a ide o čisté sci-fi jeho autora. „Rezort vnútra nevie posúdiť, či autorka článku úmyselne klame a zavádza verejnosť, alebo bola iba zneužitá inou osobou na publikovanie nezmyslov. MV SR odmieta špekulovať, ktorá verzia je pravdepodobnejšia,“ uvádza sa v stanovisku ministerstva.

Podľa Lazarova napríklad riaditeľ protokolu rezortu vnútra Radovan Čulák nikdy nevidel žiadneho dobitého či opitého človeka a nikdy ho nekázal preložiť z jedného auta do druhého, ako to popisuje článok. Tvrdí, že veta „Kali o tom vie, je to štátny záujem,“ ani žiadna podobná nikdy nezaznela.

Slovenské orgány sa podľa Lazarova úmyselne žiadnym spôsobom nepodieľali na únose vietnamského občana do zahraničia. „O prípadnom vyšetrovaní prípadu na Slovensku môžu rozhodnúť orgány činné v trestnom konaní a nie rezort vnútra. MV SR poskytuje nemeckým vyšetrovateľom maximálnu súčinnosť a bude tak robiť aj naďalej,“ dodal.