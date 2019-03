Podľa bookmakerov i tipérov môže mať Slovensko za prezidentku prvýkrát ženu

BRATISLAVA 7. marca 2019 (WBN/PR) – Prezidentské voľby sú téma, ktorá vzbudzuje pozornosť všetkých Slovákov už dlhší čas. Čím sa však termín prvého kola blíži, tým viac sa špekuluje o možnom víťazovi či víťazke. O tom, aké sú odhady tipérov v najväčšej stávkovej kancelárii Niké sme sa porozprávali s jej hlavným bookmakerom Richardom Slušným. Prezradí, kto je favoritom bookmakerov na víťazstvo. Aká bola najvyššia prijatá stávka v súvislosti s voľbou prezidenta. Alebo aj to, ako sa tipéri správali pri stávkach v minulosti.

Richard, začneme zhurta. Bude mať Slovensko po prvýkrát za prezidentku ženu? Čo si myslia bookmakeri a čo tipéri?

Áno, vyzerá to tak, že Slovensko môže mať po prvýkrát za prezidentku ženu. Myslia si to bookmakeri, ktorí ju jasne favorizujú v aktuálnom kurze 1,3 a zároveň si to myslia aj tipéri. Momentálne je na víťazstvo Z.Čaputovej stavených takmer 60% stávok. Ďalší dvaja favoriti M.Šefčovič a Š.Harabin si rozdelili zvyšné stávky približne na polovicu.

Prvá žena prezidentka, veria jej viac tipéri, alebo tipérky? Aký je percentuálny podiel pohlaví pri stávkach na jej výhru?

Viac jej veria ženy, u nich má vyše 70% dôveru. U mužov je ten pomer približne 55% v jej prospech. Má to aj svoje opodstatnenie. Nielen to, že Čaputová je žena, ale pri nešportových stávkach výrazne stúpa aj percento žien, ktoré tipuje.

Ako je to s vekovou hranicou? Tipujú voľby len ostrieľaní tipérski harcovníci?

Dá sa to tak povedať. Politické stávky majú vyššie zastúpenie pri vekovej skupine nad 30 rokov. Predsa len už nejaké voľby zažili a ťažia zo svojich skúseností. Tí mladší tipujú vo väčšej miere športové stávky.

Je pri takýchto netradičných možnostiach stávková kancelária úspešná?

Kedy ako, ale väčšinou nie. Pri nešportových stávkach býva úspešnosť tipérov výrazne vyššia ako pri bežných športových stávkach. Pravdupovediac, sme radi, ak na voľbách skončíme aspoň na nule 😊

Ak môžete porovnať záujem tipérov o prezidentské či parlamentné voľby. Je o súčasné väčší záujem ako v minulosti? A ak áno, v čom tkvie takýto záujem zo strany tipérov?

O obe voľby býva záujem vysoký, je to približne rovnaké. A v čom tkvie záujem tipérov? Nuž, majú si možnosť staviť na udalosť, ktorá ovplyvní ich životy na najbližšie roky. Navyše ako sa hovorí, na futbal a politiku je odborník každý Slovák.

Čo je pre bookmakera jednoduchšie, vypisovanie stávok na derby Slovan – Trnava, alebo stanovenie prvotných kurzov na prezidentské voľby?

Jednoduchšie je stanoviť kurz na derby, máme k dispozícii štatistiky , vzájomné zápasy, aktuálne tabuľky a dostatok informácií o tímoch. Na prezidentské voľby žiadne porovnateľné ukazovatele k dispozícii nie sú, jedine predvolebné prieskumy. Tie ale niekoľko mesiacov pred voľbami nebývajú veľmi presné.

Ale zase robiť kurzy na prezidentské voľby je zaujímavejšie a je to aj väčšia výzva. Predsa len vypisuje sa to raz za 5 rokov a stretáva sa tu subjektívny názor bookmakera voči názoru tipéra vo väčšej miere ako pri športe.

Na základe čoho sa bookmaker rozhoduje stanoviť prvé kurzy na prezidentské voľby?

Prvé kurzy v najväčšej miere zohľadňujú názor bookmakera, teda ako on vidí aktuálnu situáciu pred voľbami. V druhom slede berie do úvahy predvolebné prieskumy, pokiaľ nejaké sú k dispozícii. Po vypísaní kurzov sa už vo veľkej miere zohľadňuje hlavne to, ako sa tipuje. Čiže na koho je viac stávok, tak kurz naňho sa úmerne znižuje a naopak. A samozrejme, stále sa sledujú priebežné prieskumy, výkony kandidátov v debatách, ich kampane a ďalšie udalosti ako napríklad odstúpenie kandidáta z volieb.

Spomínaná Zuzana Čaputová mala na začiatku kurz na víťazstvo 7,50. Aktuálne je to už len 1,30. Ak si niekto na jej triumf stavil na začiatku vypísaných stávok, môže vyhrať celkom slušný balík.

Áno, našli sa tipéri, ktorí jej verili už od začiatku a veľa stávok bolo stavených už v tomto kurze, aj keď to neboli stávky vo vysokých sumách. Ale ako pokračovala jej kampaň a ako jej stúpali percentá v prieskumoch, aj objem stávok na ňu stúpal a objavili sa už aj tikety v tisícových sumách.

Ozaj, aká bola najvyššia prijatá stávka v súvislosti s prezidentskými voľbami?

Zatiaľ najvyššia stávka od jedného tipéra 6 000 € bola paradoxne na volebnú účasť. Tipér predpokladá, že k voľbám príde viac ako 44% voličov. Čo sa mimochodom nestalo pri posledných dvoch voľbách ani raz. Ak mu stávka vyjde, tak zoberie výhru vyše 10 000 €.

Na víťazstvo Z.Čaputovej máme najvyšší vklad 4 700 € v kurze 1,33 a eventuálnej výhre 6 272 €. Ďalší tipér vsadil na ňu 3 000 € ešte v kurze 2,35. Tu môže vyhrať až 7 050 €.

Zaujímavú výhru čaká aj tipujúci, ktorý stavil na víťazstvo Š.Harabina v prvom kole 2 000 €, pričom vychytal kurz 19,0. Vyhrať môže až 38 000 €.

Na M.Šefčoviča máme najvyššiu stávku na postup do 2.kola za 4 000 € v kurze 1,45 a s výhrou 5 800 €.

V minulosti bolo stávkovanie späté hlavne so športovými udalosťami. Čo rozhoduje o tom, že sa vo vašej ponuke objavujú čoraz viac aj iné stávky – spoločenské, politické…

Je to hlavne tým, že sú tieto stávky veľmi obľúbené a čím ďalej tým viac tipované. Taktiež zohráva rolu aj to, že netradičné stávky dokážu zaujať aj ľudí, ktorí bežne športové stávky nesledujú a prídu si staviť len na voľby. Voľbami žije celá spoločnosť a témou debát sa tak stávajú nielen ich výsledky, ale aj úspešnosť ľudí pri tipovaní. Je zaujímavé sledovať či ľudia tipujú srdcom a stavia si na toho kandidáta, ktorého budú aj voliť. Alebo či pri tipovaní prevláda rácio a stavia si na toho, kto má najväčšiu šancu na víťazstvo. Podľa našich skúseností, pri politických stávkach prevládajú emócie vo väčšej miere ako pri stávkach športových.