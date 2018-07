Podľa Daliča je dôležité, že najväčšie hviezdy Modrič a Rakitič idú ostatným príkladom

MOSKVA 14. júla (WebNoviny.sk) – Začiatkom októbra 2017 to s chorvátskymi futbalistami vyzerali zle-nedobre. Po domácej remíze 1:1 s Fínmi im reálne hrozil predčasný koniec v boji o postup na majstrovstvá sveta v Rusku.

Pred záverečnými zápasmi v I-skupine kvalifikácie boli druhí za Islanďanmi a iba o skóre pred Ukrajincami. A práve nad nimi potrebovali vyhrať v poslednej bitke v Kyjeve. Pred vyše 60-tisícovou diváckou kulisou to napokon dokázali dvoma gólmi Andreja Kramariča. To však už pod vedením nového kouča Zlatka Daliča, ktorý nahradil Anteho Čačiča. Ten ešte musel zvládnuť dvojzápasovú baráž s Grékmi a až potom mohol dať pokyn na zakúpenie leteniek do Ruska.

Myslel iba na víťazstvo s Ukrajinou

„Niečo som musel urobiť, s naším futbalovým potenciálom sme nechceli chýbať na majstrovstvách sveta,“ komentoval vtedy zmenu trénera chorvátsky futbalový prezident Davor Šuker. Určite sa mu ani len nesnívalo, že o 9 mesiacov neskôr Daličov tím postaví na nohy celé Chorvátsko a vo finále majstrovstiev sveta vyzve Francúzov.

„Keď som preberal mužstvo, myslel som len na jednu vec – zdolať Ukrajinu. Nepozeral som sa ďalej ako na tento jeden zápas. Ale ani po úspechu v baráži proti Grékom som neuvažoval v zmysle, akí úspešní môžeme byť na majstrovstvách sveta. Bolo to čosi nepredstaviteľné, aby som si dával takéto ciele. Chcel som len odviesť dobrú robotu,“ uviedol Zlatko Dalič v rozhovore na webe športového denníka Marca.

Hráči veria v úspech

Dianie priamo na šampionáte v Rusku nebral tréner so skúsenosťami zo Saudskej Arábie, Spojených arabských emirátov či Albánska spočiatku ako čosi výnimočné. „Pred prvým zápasom s Nigériou som si dal jednoduchý cieľ víťazstvo. Keď sa tak stalo, nebrali sme to ako senzáciu a naďalej si uvedomovali, v akej ťažkej skupine sme sa ocitli. Potom však prišlo ďalšie víťazstvo a zistil som, že zrazu začína byť všetko možné, nielen postup zo skupiny. A čo je dôležité, uverili tomu aj hráči,“ sumarizoval Zlatko Dalič.

Na otázku, ako sa pracuje s hviezdami typu Luka Modrič, Mario Mandžukič či Ivan Rakitič, v dobrej nálade odpovedal: „Ak sa pozriete na kluby, za aké hrajú – Real Madrid, FC Bacelona, Bayern Mníchov či Juventus Turín, vravíte si fúha… Od začiatku som ich však tlačil k tomu, aby prejavovali tímového ducha. A čo som dosiahol? Teraz oni dotlačili mňa k tímovosti.“

Dalič je hrdý na svoj tím

Podľa Daliča súčasný chorvátsky tím výborne skĺbil vysokú mieru talentu s poctivou robotou na ihrisku. „K tomu treba pridať správne mentálne nastavenie, hrdosť na to, že môžu hrať za svoju krajinu. Viacerí hráči si uvedomujú, že toto je ich posledný veľký šampionát a teda aj posledná šanca niečo dokázať. Ak si spojíte všetky spomenuté ingrediencie, možno lepšie pochopíte, prečo sme vo finále,“ vysvetlil 51-ročný rodák z Livna v Bosne a Hercegovine.

Chorváti odvšadiaľ počúvajú chvály, že hrajú pekný ofenzívny futbal, ale Dalič tvrdí, že bez zabezpečenej obrany to nejde. „Silná defenzíva a dobrá organizácia hry, to je základ. Iba to však nestačí, treba niečo pridať aj smerom dopredu. Pre mňa osobne je dôležité, že najväčšie hviezdy tímu Modrič a Rakitič nechajú na ihrisko všetko. Bojujú a pridávajú do hry aj individuálne kvality. Takto idú príkladom ostatným a to je zasa základ tímového výkonu,“ prezradil Dalič.

Na jednoduchú otázku, čo povie v nedeľu svojím zverencom pred výkopom finálového zápasu proti Francúzom, tréner „Vatrenich“ ešte jednoduchšie odpovedal: „Aby sa uvoľnili a čo najviac si to užili. Poviem im, že hrdý som už teraz na to, čo dokázali a že ten pocit nám už bez ohľadu na výsledok nikto nevezme.“

Viac o téme: Majstrovstvá sveta MS vo futbale 2018: