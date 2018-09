Podľa kardinála Giovanni Angela Becciu bola Anna Kolesárová obeťou slepej žiadostivosti muža

BRATISLAVA 1. septembra (WebNoviny.sk) – Anna Kolesárová bola podľa prefekta Kongregácie pre kauzy svätých kardinála Giovanni Angela Becciu zavraždená, pretože kládla odpor, a pre vytrvalosť pri obrane svojej telesnej integrity a čnosti čistoty. Ako uviedol v homílii počas blahorečenia, životopisný profil Anny Kolesárovej vyvoláva pocity pohnutia a obdivu.

Čistota ako životný ideál

„ Ako šestnásťročná sa nachádzala pred tragickou dilemou: zostať nažive alebo zomrieť. Zostať nažive znamenalo poddať sa násilným inštinktom vojaka sovietskej armády a zradiť vlastné svedomie. Smrť by ju, naopak, priniesla čistú do náručia Boha, ktorého sa naučila nadovšetko milovať. Pred očami otca ju smrť zastihla večer 22. novembra 1944,“ pripomenul kardinál s tým, že byť hrdinom, a o to viac stať sa svätým, sa nedá dosiahnuť improvizovaním.

„Anna Kolesárová dospela k mučeníctvu vďaka silnému duchovnému životu, ktorý sa v nej upevňoval každodennou modlitbou a prijímaním sviatostí. Jej viera ju urobila silnou a odvážnou, aby bez váhania prijala mučeníctvo. Cirkev na Slovensku môže byť hrdá na túto svoju dcéru, ktorá sa dnes ponúka ako model života veriacim, a zvlášť mladým, aby objavili krásu autentickej lásky, ako aj hodnotu čistoty,“ zdôraznil.

Blahorečenie Anny Kolesárovej podľa neho znovu potvrdzuje hodnotu čistoty ako životného ideálu, ktorý keď sa prežíva ako radostné darovanie sa Pánovi a bratom, „spôsobuje neodolateľné a sľubné čaro“.

V histórii Cirkvi nie je podľa kardinála mladá Anna Kolesárová jediná, ktorá dosiahla úctu na oltári preto, lebo mučeníctvom bránila svoju čistotu. Pripomenul Máriu Goretti.

„Aj ona bola obeťou slepej žiadostivosti muža. Už v prvých kresťanských časoch nachádzame dvanásťročnú svätú Agnesu, ktorá sa stala obrazom panny mučeníčky. Mohli by sme spomenúť mnohé rovesníčky blahoslavenej Anny, ako napríklad dvanásťročnú Albertinu Berkenbrock, zavraždenú 15. júna 1931 v Brazílii, alebo dievčatá z Talianska ako blahoslavenú Antoniu Mesina zo Sardínie, zavraždenú 17. mája 1935? blahoslavenú Pierinu Morosini z Bergama, zavraždenú v roku 1957, či Božiu služobnicu Santu Scorese z Bari, zavraždenú ako 23-ročnú. Mučeníctvo panenstva takto i naďalej svedčí o sile lásky Boha a lásky k Bohu, tej lásky, ktorá vždy prevyšuje zlobu človeka,“ uviedol prefekt Kongregácie pre kauzy svätých kardinála Giovanni Angelo Becciu.

Vzácna perla

Kardinál pripomenul, že k mučeníctvu Anny Kolesárovej došlo v násilnom kontexte druhej svetovej vojny.

„Dnes sme od vojny dosť časovo vzdialení. Európa prežíva pokoj viac ako 70 rokov. Nemôžeme však zabudnúť ani na to, že jednota Európy bola budovaná aj vďaka mnohým verným Kristovým učeníkom, ktorí trpeli a zaplatili životom za vernosť ideálom Evanjelia. Je veľa príbehov viery, ktoré podobne ako príbeh dievčaťa Anny ukrývajú bolestné osudy mnohých neobyčajných postojov. Tie nie sú zapísané v historických knihách, ale majú byť príkladom pre tých, ktorí považujú Európu iba za abstraktnú realitu, ktorú netvoria osoby, čo verili a veria v hodnoty, ktorých sa nemožno zrieknuť,“ povedal kardinál, podľa ktorého mladá Anna svojím mučeníctvom dosvedčila, že proti zlu, násiliu a nespravodlivosti je možné postaviť dobro.

Anna podľa neho zlo premohla dobrom ukrytým vo svojom vnútri ako vzácny poklad. Upozornil, že v ten osudný večer, plný bolesti a plaču otca, svedka vraždy svojej jedinej dcéry, vyhrala vzácna perla nazývaná čistota.

Obchodovanie s ľudskou bytosťou

Podľa kardinála aj keď žijeme v mieri, nemôžeme zabúdať, že mnohé krajiny sú zmietané vojnou a poznajú zverstvá zažité v minulosti v našej Európe.

„Koľké deti a ženy sú aj dnes objektom násilia! Dokonca znásilnenie považované za vojnovú zbraň ostáva nepotrestané a nie je uznané ako zločin proti ľudskosti. Koľko násilia sa koná na ženách aj v dnešnej civilizovanej Európe, kde sa rozmáha vraždenie žien a telo ženy je často objektom nedôstojného obchodovania s ľudskou bytosťou,“ vyhlásil Giovanni Angelo Becciu. Týmto blahorečením Cirkev podľa neho prehlasuje, že čistota si aj v tejto dobe zachováva svoju príťažlivosť.

Chrániť to, čo je stvorené

Prefekt vatikánskej kongregácie pripomenul, že Anna sa nebála darovať Kristovi vlastný život, aby chránila vzácny poklad svojej čistoty a stala sa tak, ako dosvedčuje jej vtedajší farár: hostia sanctae castitatis – obeť svätej čistoty.

„Blahoslavená Anna našla poklad a aby ho získala, odovzdala všetko, čo mala: vlastný život,“ konštatoval. Tým, že si volila smrť, a nie zradu skutočnej lásky, sa podľa neho v Anne naplnili Kristove slová vyslovené na hore Blahoslavenstiev: „Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha“.

Všetci sme si podľa neho vedomí toho, ako je nevyhnutné chrániť to, čo je stvorené, pracovať pre čistotu ovzdušia, vody či jedla. „Podobne, a zrejme ešte aj viac, je potrebné chrániť čistotu toho, čo máme, a je to omnoho vzácnejšie: naše srdcia a medziľudské vzťahy,“ zdôraznil.

Potrebujeme to!

Kardinál si želá, aby sa svedectvo blahoslavenej Anny stalo silne atraktívne po duchovnej aj ľudskej stránke. „Zvlášť sa obraciam na vás, drahí mladí, aby som vám pripomenul, že Cirkev má vo Vás veľkú dôveru, do Vás vkladá nádej, že sa rozvinie nanovo kresťanská komunita a obnoví sa spoločnosť. Kvôli Vám bola pápežom Františkom zvolaná Synoda, aby sa dala odpoveď na Vaše očakávania Cirkvi, ktorá by mala byť viac autentická a evanjeliová. Potrebujeme to! Podľa príkladu a na príhovor blahoslavenej Anny usilujte sa žiť Evanjelium každý deň, tak v ľahkých, ako aj náročných situáciách. Blahoslavená Anna nás učí, že sa oplatí všetko znášať pre Krista, a to vždy bez kompromisov s vlastným svedomím,“ uviedol.

„Drahí bratia a sestry, najväčšie dobro, ktoré v živote môžeme mať, je náš vzťah s Bohom. Hľadiac na mučeníctvo mladej Anny, dcéry tejto milovanej zeme a miestnej Cirkvi, prosme, aby naše srdcia boli priľnuté ku skutočným pokladom kresťanských čností. Aby sme každý deň hľadali najvzácnejšiu perlu, ktorou je Boh. Strážme si čistotu našich sŕdc, aby sme sa stali blahoslavenými a mohli jedného dňa vidieť Boha. Spoločne volajme: Blahoslavená Anna, oroduj za nás,“ dodal na záver homílie prefekt Kongregácie pre kauzy svätých kardinál Giovanni Angelo Becciu.