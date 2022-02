Podľa novej štúdie Accenture by mohli nákupy na sociálnych médiách prekročiť hranicu 1 bilióna dolárov do roku 2025

Predpokladá sa, že rast bude poháňaný najmä generáciou Z a mileniálmi.

Nová štúdia spoločnosti Accenture ukazuje, že segment predaja tovaru a služieb na sociálnych sieťach, ktorého hodnota dnes dosahuje 492 miliárd dolárov, by mal do roku 2025 rásť trikrát rýchlejšie ako tradičný e-commerce a dosiahnuť 1,2 bilióna dolárov.

Podľa správy Accenture otvára segment ,,social commerce” nové možnosti, ktoré kompletne menia zákaznícku skúsenosť. Celý proces od vyhľadávania produktu až po jeho vloženie do košíka sa totižto deje priamo na platforme sociálneho média. V rámci prieskumu spoločnosť Accenture zistila, že až 64 % opýtaných, ktorí sociálne médiá používajú, zrealizovali v minulom roku aspoň jeden nákup. Accenture preto odhaduje, že na sociálnych médiách nakupovali takmer 2 miliardy ľudí.

„Pandémia ukázala, ako veľmi sú sociálne platformy vstupným bodom ľudí do online sveta. Stali sa pevnou súčasťou nášho každodenného života, o čom svedčí aj nárast času, ktorý na nich užívatelia a užívateľky strávia. Pre značky a platformy to prináša nové príležitosti a zdroje príjmov,“ uviedol David Gawlowski, Telco & High Tech Lead pre región Strednej Európy.

Social commerce môžu využiť menšie značky

V prieskume Accenture tiež zistila, že viac ako polovica (59 %) respondentov označila za pravdepodobnejšie, že by na sociálnej sieti podporila nákupom menších obchodníkov, ako keď bežne nakupujú na webe. Ďalším benefitom je budovanie lojality – 63 % opýtaných uviedlo, že by opäť nakúpilo u toho istého predajcu.

„Social commerce posilňuje postavenie menších značiek a jednotlivcov a núti veľké značky prehodnotiť svoju relevantnosť,“ povedal David Gawlowski. „Kľúčové je nastaviť podnikanie na sociálnej sieti správne. Tvorcovia, predajcovia a značky by mali priniesť svoje produkty a služby tam, kde sa v súčasnosti nachádza spotrebiteľ,“ dodáva David Gawlowski.

Ako to bolo aj v prípade dnes už tradičného online nakupovania, najväčšou prekážkou pre široké prijatie je dôvera. Polovica opýtaných sa obáva, že nákupy na sociálnych sieťach nebudú spoľahlivo chránené a za problém považuje aj reklamácie. „Dôvera si vyžaduje čas, ale predajcovia, ktorí sa zamerajú na jej budovanie, budú mať do budúcnosti lepšiu pozíciu na rozvíjajúcom sa trhu,“ uzatvára David Gawlowski.

Metodológia prieskumu

Accenture Research navrhla a realizovala online prieskum na vzorke 10 053 užívateľov sociálnych médií v Číne, Indii, Brazílii, USA a Veľkej Británii v období od 12. augusta do 3. septembra 2021. V období od 26. mája do 2. júna 2021 tiež uskutočnila detailné rozhovory s nakupujúcimi a predajcami zo spomínaných trhov. Viac priamo v reporte Why the future of shopping is set for a social revolution.

