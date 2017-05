Náš tím mal na MS 2017 na viac, myslí si Michal Sersen

KOLÍN NAD RÝNOM 17. mája (WebNoviny.sk) – Po utorku má hokejový obranca Michal Sersen za sebou už šieste majstrovstvá sveta. Od mája 2011, keď debutoval na svetových šampionátoch, vynechal iba Minsk 2014. Má teda aj striebro z Helsínk 2012. Za derniéru na MS 2017 proti Švédom svoj tím pochválil.

„Konečne sme hrali disciplinovane. Je vidieť, že keď hráme piati, môžeme sa porovnávať aj s takými silnými súpermi. Veľa tímov totiž dokáže rozhodovať zápasy v presilovkách a to nás na tomto turnaji zrážalo do kolien. Škoda, že sme nedokázali vyrovnať v závere a prehrali sme,“ povedal 31-ročný bek.

Slováci mali šťastie

Slováci mali šťastie, že v utorok proti veľkému favoritovi nemuseli bojovať o holú existenciu, teda o záchranu v elitnej kategórii. Tú im ešte v pondelok zaistili Dáni triumfom nad Talianmi.

„Bolo pre nás jednoduchšie ísť do duelu s vedomím, že nemôžeme vypadnúť. Na jednej strane nás potešili Dáni, na druhej strane nikto nemôže byť spokojný s týmto turnajom a výsledkom. Všetci vieme, že máme na to, aby sme zdolali Talianov, Dánov aj Nemcov. Začiatok turnaja nám ušiel, s Lotyšmi sme napríklad dostali tri góly v oslabeniach. Tam sme strácali potrebné body,“ myslí si Michal Sersen.

V tíme až deväť nováčikov

V slovenskom družstve bolo na MS 2017 až deväť nováčikov a aj to zohralo svoju úlohu. Neskúsený tím totiž často nedokázal pružne reagovať na kritické situácie.

„Výkon zo zápasu proti Švédsku možno pripísať na konto toho, že sme neboli pod tlakom. Teraz sa mi to však hovorí jednoducho, po vojne je každý generál. Je pravda, že proti Švédom sme hrali koncentrovanejšie ako zápasy predtým. Som presvedčený, že aj s týmto mužstvom sme na turnaji mohli získať deväť či desať bodov, so štyrmi bodmi nie sme spokojní. Mali sme na viac,“ poznamenal gelnický rodák.

A čo mu turnaj v nemeckom Kolíne nad Rýnom dal do budúcnosti? „Každé majstrovstvá sveta sú pre hráča predovšetkým česť. Pre nás, chlapcov z Európy, je odmena ísť na záverečný turnaj sezóny. Do budúcna je to skúsenosť a ponaučenie, že od začiatku je potrebný trochu iný prístup,“ povedal.