Podľa SaS boli voľby demonštráciou odporu občanov voči populizmu, korupcii a extrémizmu

BRATISLAVA 5. novembra (WebNoviny.sk) – Sobotňajšie voľby do orgánov Vyšších územných celkov sa stali presvedčivou demonštráciou odporu angažovaných občanov voči populizmu, korupcii a extrémizmu.

Uvádza sa to vo vyhlásení predsedníctva opozičnej strany SaS. Nespokojnosť s vládou strán Smer-SD, SNS a Most-Híd podľa liberálov zosilnela.

„Rovnako aj poznanie, že strana Kotleba – Ľudová strana naše Slovensko nemá pre Slovensko žiaden reálny a zároveň pozitívny program,“ uvádza SaS.

Volebné zisky kandidátov pravicovej koalície súvisia podľa SaS so spojením hodnotovo si blízkych strán. „Potvrdila sa skúsenosť, že pravica na Slovensku je silná ako celok a povinnosťou jej lídrov je hľadať cestu k sebe. To bolo aj unikátom týchto volieb – alternatíva v podobe pravicovej demokratickej koalície, ktorej vytvorenie sa ukázalo ako správny krok,“ uvádza sa vo vyhlásení.

SaS zároveň zdôrazňuje, že vysoký počet župných poslancov obsadili nezávislí kandidáti. „Odráža to nedôveru občanov k politickým stranám. My v strane SaS to berieme to ako výzvu ukázať svojim konaním a postojmi, že politická strana má v demokratickom systéme nezastupiteľnú úlohu a nie je to spolok zištných ľudí, ktorí sledujú len svoje vlastné záujmy a výhody,“ konštatuje opozičná strana. Na druhej strane vzniká podľa liberálov otáznik o reálnom vplyve nestraníckych poslancov, ktorých nespája ani spoločný program ani príslušnosť k spoločným hodnotám.

„Budeme však spolupracovať s každým nezávislým poslancom, ktorý o to prejaví záujem a bude sledovať výhradne verejný záujem občanov jednotlivých žúp,“ uvádza SaS. Strana zároveň dodáva, že je otvorená diskusii o novom územno-samosprávnom členení Slovenska a vie si predstaviť zánik vyšších územných celkov v ich dnešnej podobe.