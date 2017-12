Podmanický: Nebolo by dobré, keby strana Smer-SD prichádzala o ľudí, ako je Maďarič

BRATISLAVA 8. decembra (WebNoviny.sk) – Minister kultúry Marek Maďarič, ktorý sa vzdal funkcie podpredsedu Smeru, je podľa žilinského krajského predsedu strany Jána Podmanického vzácny človek, ktorý pre Smer urobil kus dobrej práce.

Ako povedal Podmanický v piatok pre agentúru SITA, nebolo by dobré, aby Smer prichádzal o takýchto ľudí. „Preto by sme sa mali vážne zamyslieť nad jeho dôvodmi a mali by sme urobiť všetko pre to, aby sa vrátil na vedúce pozície v Smere,“ uviedol Podmanický, ktorý v strane patrí k stúpencom Maďariča.

Ako prvá o odstúpení Maďariča informovala agentúra SITA 24. novembra. V stredu popoludní to Maďarič potvrdil oficiálne. „Svoje rozhodnutie písomne oznámil predsedovi strany Robertovi Ficovi ešte minulý týždeň. Hlavným dôvodom jeho odchodu z vedenia Smeru je presvedčenie o potrebe zmien aj vo vedení strany,“ uviedol jeho hovorca na ministerstve Jozef Bednár s tým, že Maďarič zostáva radovým členom Smeru-SD. „Z pozície člena vlády alebo poslanca národnej rady bude presadzovať myšlienky a hodnoty slovenskej sociálnej demokracie,“ dodal.

Novým podpredsedom Smeru-SD, ktorý nahradí Maďariča, by sa mal stať Richard Raši. Na štvrtkovom rokovaní predsedníctva Rašiho na post podpredsedu strany navrhol predseda strany, premiér Robert Fico. Do funkcie má byť zvolený v sobotu na sneme.