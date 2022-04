Podmienečný trest pre Kotlebu je podľa Inštitútu ľudských práv výsmechom spravodlivosti

Podmienka pre predsedu strany Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko Mariana Kotlebu je výsmech spravodlivosti.

Podľa mimovládnej organizácie Inštitút ľudských práv (IĽP), ktorá sa dlhodobo zaoberá pravicovým extrémizmom je fakt, že Marián Kotleba nebude musieť ísť do väzenia zlým signálom v zlej chvíli. Informoval o tom riaditeľ IĽP Peter Weisenbacher v tlačovej správe.

Veľmi zlý signál vo veľmi zlej chvíli

„Fakt, že Marián Kotleba nebude musieť ísť do väzenia, je veľmi zlý signál vo veľmi zlej chvíli. Je mimoriadne smutné, že najvyšší súd prejavil menej odvahy ako súdy nižšej inštancie. Všetci vidíme, kam pôsobenie extrémistov môže viesť u našich susedov. Spoločenská nebezpečnosť takýchto páchateľov je ďalekosiahla. Aký obraz o spravodlivosti vytvárame medzi občanmi, keď ľudia užívajúci marihuanu sú posielaní do väzenia na dlhé roky a kovaný fašista dostane za šírenie tejto chorej a nebezpečnej ideológie iba krátku podmienku? Je to výsmech princípom spravodlivosti,” uviedol Weisenbacher.

Najvyšší súd (NS SR) v utorok uznal predsedu strany Kotlebovci – ĽSNS Mariána Kotlebu vinným z propagácie neonacizmu, no zrušil rozsudok Okresného súdu, ktorý poslancovi udelil 4 roky a 4 mesiace väzenia.

NS SR ho odsúdil na 6 mesiacov s podmienečným odkladom 18 mesiacov. Vzhľadom na to, že bol Kotleba právoplatne odsúdený mu tak automaticky zanikol mandát poslanca Národnej rady.

Kotlebovcov a Republiku žiadajú rozpustiť

Podľa právničky IĽP Andrey Salibovej je potrebné rozhodnutie Najvyššieho súdu SR rešpektovať a použiť ho najlepšie, ako sa dá.

„To znamená najmä na rozpustenie strany Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko, ale aj odštiepeneckej strany Republika. Vyzývame Generálneho prokurátora Maroša Žilinku, aby neodkladne spustil proces vedúci k rozpusteniu týchto strán, po dnešnom rozsudku nemôže byť pochýb o ich antidemokratickom charaktere, a teda nezlúčiteľnosti s právnym poriadkom SR,“ podčiarkla s tým, že strana Republika vznikla v dôsledku vnútorného mocenského boja.

Agentúra SITA oslovila Generálnu prokuratúru SR so žiadosťou o stanovisko.