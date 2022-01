Podmienky na prechod Prielomom Hornádu v Slovenskom raji ešte nie sú vhodné podmienky

Na súvislý prechod Prielomom Hornádu v Slovenskom raji ešte stále nie sú vhodné podmienky, zamrznuté sú len niektoré úseky. Potvrdil to dnes pre agentúru SITA jeden z pracovníkov operačného strediska Horskej záchrannej služby Slovenský raj – Čingov.

Na túto možnosť čakajú každoročne miestni aj turisti, ktorí by sa chceli korčuľovať či bežkovať po zamrznutej hladine Hornádu. Takáto príležitosť sa im naskytne iba raz za niekoľko rokov, vtedy majú k dispozícii viac ako desať kilometrov prírodného klziska.

Len niektoré úseky

Už začiatkom týždňa informovali horskí záchranári o tom, že prechod je možný len niektorými úsekmi. Nezmenilo sa to ani počas ďalších dní.

„Kolega to dnes prešiel z Čingova pod Tomášovský výhľad, boli tam podľa neho aj miesta, ktoré neboli úplne zamrznuté. Ďalej do Letanovského mlynu obchádzal Hornád takmer celý čas, a aj od mlynu po Hrdlo Hornádu bolo veľa takých úsekov,“ opísal pracovník operačného strediska HZS, ktoré situáciu v oblasti kontroluje.

Ojedinelý jav

Podľa Jany Skokanovej, starostky obce Hrabušice (okres Spišská Nová Ves), v správe ktorej je päť roklín a niekoľko kilometrov turistických chodníkov, býva hladina Hornádu súvisle zamrznutá iba raz za niekoľko rokov.

„Spravidla každých päť až sedem rokov je zamrznutie také, že sa dá aj korčuľovať, aj bežkovať. Aby to bolo možné, musí tam byť aspoň tri týždne teplota od -15 do -25 stupňov Celzia, pretože na niektorých miestach je to zradné,“ povedala pre SITA. Ako dodala, naposledy bol Prielom zamrznutý v celej dĺžke zhruba pred tromi rokmi.