Podmienky pre maloobchodníkov počas možného lockdownu by mali platiť pre všetkých rovnako

Iniciatíva slovenských maloobchodníkov (ISKM) žiada Vládu SR, aby v prípade avizovaného lockdownu nastavila podmienky počas jeho trvania pre všetkých maloobchodníkov spravodlivo a zákaz predaja nepotravinového sortimentu platil pre všetkých rovnako.

Chcú sa obrátiť na súd

V prípade, že Vláda SR nenastaví podmienky pre všetkých maloobchodníkov férovo, ISKM sa obráti na súd a bude žiadať náhradu vzniknutých škôd, ktoré sú v tomto období značné. Konštatoval to v stredu predseda ISKM Daniel Krakovský.

„Aktuálne úvahy a informácie o blížiacom sa lockdowne nás netešia, aj keď rozumieme zdravotným dopadom pandémie, sledujeme kritický stav našich nemocníc a nepriaznivý vývoj. Plánovaný lockdown ekonomiky môže výrazne poškodiť slovenských maloobchodníkov. Pre celý segment maloobchodu totiž neplatia rovnaké podmienky a najmä veľké reťazce, zamerané na predaj potravín, sú počas tohto obdobia výrazne zvýhodnené, keďže môžu mať svoje prevádzky naďalej otvorené a predávať aj nepotravinový sortiment. Presvedčili sme sa o tom už počas prvej vlny,“ ozrejmil Krakovský.

Likvidačné zvýhodnenie

Takéto zvýhodnenie veľkých reťazcov môže byť podľa ISKM pre mnohých, najmä menších maloobchodníkov, likvidačné. „Ľudia by vedeli niektorý sortiment nakupovať naďalej, ale len v pár vybraných predajniach, ktoré by tým získali neférovú výhodu. Plánovaný lockdown by tak bol povestným posledným klincom do rakvy mnohých slovenských podnikateľov a množstvo z nich by po jeho skončení už svoje prevádzky ani neotvorilo,“ doplnil Krakovský.

Iniciatíva slovenských maloobchodníkov združuje desiatky maloobchodných spoločností, od najmenších prevádzok zamestnávajúcich niekoľko zamestnancov až po veľké siete s tisíckami zamestnancov.

Medzi jej zakladateľov patria firmy Nay, Martinus, LPP Slovakia, Regal Burger, Phockáren a Sportsman. Maloobchod v SR zamestnáva približne 300-tisíc ľudí.