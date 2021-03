Podnikanie počas krízy? Stále existujú možnosti, ako túto situáciu využiť vo svoj prospech!

Podnikanie v mnohých segmentoch je aktuálne veľmi ťažké a v niektorých prípadoch aj takmer nemožné. Vraví sa, že prežijú iba tí najsilnejší, no vzhľadom na aktuálne obmedzenia platí skôr, že prežijú tí, ktorí sa vedia prispôsobiť. Ak ste s tým ešte nezačali, tak je práve najvyšší čas na to, aby ste sa zviditeľnili v online svete a zároveň ukázali vašim zákazníkom, že aj v tejto dobe vám na nich záleží.

Prežiť krátkodobý výpadok príjmov by pre väčšinu firiem nemal byť zásadnejším problémom, najmä ak predtým generovali zisk, mali správne nastavené procesy a mysleli aj trochu do budúcnosti. Problém nastáva, ak takýto výpadok trvá príliš dlho, to už dokáže „položiť na lopatky“ aj silných hráčov. Pri troche invencie možno prídete na to, že úprava vášho biznis modelu nemusí byť až taká problematická.

Základom je prehľad v dátach a poriadok vo firme

Ak máte aktuálne menej zákaziek, využite tento čas na upratovanie vo vašej firme. Základom pre akékoľvek ďalšie vylepšovanie procesov a zákazníckych služieb je totiž poriadok a správne interpretovanie dostupných údajov. Prejdite si svoje databázy, aktualizujte si mailing listy a identifikujte svoje slabé stránky, ktoré vám doteraz spôsobovali problémy.

Skvelým odrazovým mostíkom na budovanie hodnotných vzťahov s vašimi zákazníkmi bude implementácia CRM systému. Bez záväzkov si budete môcť vyskúšať, ako CRM systém funguje a ako sa prispôsobí procesom vo vašej firme. Spoznáte vďaka nemu nákupné správanie vašich zákazníkov ešte lepšie, čo vám umožní ešte efektívnejšie fungovanie.

Presuňte svoje aktivity do online priestoru v čo najväčšej miere

Prevádzka rôznych fitness centier, štúdií a workshopov aktuálne nie je možná, to však neznamená, že pre svojich zákazníkov nemôžete byť online. Môžete a užitočnou pomôckou vám bude aj rezervačný systém. Využívať ho môžete nielen na rezervácie termínov, ale prepojiť ho môžete aj s online platformami na organizovanie online podujatí a kurzov.

Umožnite tak aspoň na diaľku vašim zákazníkom absolvovať s vami obľúbené cvičenia či iné aktivity a nenechajte, aby na vás počas doby plnej obmedzení zabudli. Implementácia rezervačného systému a ďalších online riešení pritom nie je ničím zložitým. Nevyžaduje si žiadne veľké investície a zároveň vám postačia bežné počítačové zručnosti. Dôkazom je aj cena za rezervačný systém, ktorá vás v pozitívnom zmysle slova prekvapí.

Nájdu zákazníci váš web?

Mali ste doteraz web iba preto, lebo sa to tak patrí? To nie je celkom správny prístup a práve v súčasných mesiacoch sa naplno prejavuje, kto to s online pôsobením myslí naozaj vážne. Stále však nie je neskoro. Nie je totiž iba dôležité či máte web, ale aj to, či je vôbec vyhľadateľný a dostupný. Práve v časoch, kedy máte zákaziek menej, máte ideálnu príležitosť povenovať sa spôsobom vašej online prezentácie.

Ako začať? Jedným z prvých krokov by mal byť online SEO test, ktorý vám dá dôležité odpovede na otázky, ako je na tom váš web z pohľadu internetových vyhľadávačov a tiež to, ako sa mu darí v porovnaní s webovými stránkami vašej konkurencie. A tu nájdete množstvo príležitostí na ďalšie zlepšovanie.

Digitálna agentúra ako váš partner v online prostredí

Dobre navrhnutým webom by vaše online pôsobenie rozhodne končiť nemalo. Prinášanie pravidelného a kvalitného obsahu, komunikácia na sociálnych sieťach či vymýšľanie online propagačných stratégií je však časovo veľmi náročné. Ak nechcete vyhadzovať peniaze do online reklamných systémov zbytočne a postupovať spôsobom „pokus – omyl“, zverte sa do starostlivosti digitálnej agentúry.

Kvalitná digitálna agentúra sa pre vás stane dlhodobým partnerom v online svete. Veľkým bonusom je, ak si vyberiete agentúru s dlhoročnými skúsenosťami a šikovným tímom, ktorý pre vás na mieru navrhne online stratégie prinášajúce zisk.

Foto: Shutterstock

Ukážte zákazníkom, že vám záleží na životnom prostredí

Zatvorenie reštaurácií a iných gastro prevádzok spolu s fitness centrami a bežnými obchodmi zasiahlo mnohých. Aj táto neľahká situácia sa však dá zvládnuť pri troche snahy. Obchody zainvestovali do e-shopov, tréningy prebiehajú na diaľku online a veľa reštaurácií funguje výlučne na donášku. Zmena v režime fungovania mnohých prevádzok, však prináša aj viac odpadu.

Typickým príkladom sú donášky jedla, ktoré sú z pohľadu tvoreného odpadu pre prírodu veľkou záťažou. Len si predstavte tie množstvá jednorazových obalov, ktoré sa denne využívajú. Drobné vylepšenie môže v tomto smere priniesť veľký efekt a preto sa oplatí využívať menu boxy z biologicky rozložiteľných materiálov.

