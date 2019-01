Podnikatelia by mohli ušetriť päť hodín mesačne, strana Spolu navrhla antibyrokratické opatrenia

BRATISLAVA 15. januára (WebNoviny.sk) – Strana SPOLU – občianska demokracia predložila do parlamentu balík zákonov proti byrokracii. Obsahujú dvanásť konkrétnych opatrení zameraných na problémy, ktoré samotní podnikatelia označili v ankete za byrokratický nezmysel roka.

Podnikateľom a zamestnávateľom by ich prijatie ušetrilo približne päť hodín mesačne, množstvo finančných prostriedkov a prinieslo by viac možností zamestnať ľudí. Konštatovali to v utorok predstavitelia strany SPOLU na tlačovom brífingu.

Inšpirovali sa u podnikateľov

„Podnikatelia a živnostníci by mali konečne dostať servis na úrovni a nerobiť kuriérov úradom. Náš tucet opatrení rieši najhoršie byrokratické nezmysly, ktorým čelia podnikatelia a malí zamestnávatelia. Ich prijatie by ušetrilo čas a peniaze, ale aj rozšírilo možnosti zamestnávania ľudí. Inšpirovali sme sa u samotných podnikateľov, ktorí hlasovali v ankete o najväčších byrokratických nezmysloch,“ uviedla v utorok expertka strany na podnikateľské prostredie Jaroslava Lukačovičová.

Strana SPOLU medzi opatreniami navrhuje napríklad zrušenie povinnosti prihlasovať a odhlasovať dohodárov na konkrétne odpracované dni na zdravotné poistenie, zrušenie povinnosti zamestnávateľa odhlasovať sa zo Sociálnej poisťovne v prípade, že už nemá zamestnancov, zrušenie povinnosti daňového subjektu nahlasovať správcovi dane číslo podnikateľského účtu a mnohé ďalšie opatrenia.

„Dvanásť opatrení strany SPOLU je zahrnutých do deviatich predkladaných zákonov SPOLU, ktoré parlament prerokuje na najbližšej schôdzi,“ dodala Lukačovičová.

Schopnosť konkurovať sa zhoršuje

Podľa rebríčka Svetovej banky Doing Business sa schopnosť Slovenska konkurovať v oblasti podnikania v posledných rokoch výrazne zhoršuje. Predseda strany SPOLU Miroslav Beblavý konštatoval, že Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Slovensko stojí množstvo peňazí, no má slabé výsledky.

„Vznik funkcie podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu som od začiatku považoval za politickú trafiku Smeru. Potvrdilo sa to, úrad neplní svoje poslanie. Reálne znižovať byrokraciu sa dá oveľa rýchlejšie a jednoduchšie. Dokazuje to aj balík SPOLU, ktorý by priniesol okamžité a zásadné zlepšenie,“ upozornil Beblavý.