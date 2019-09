Podnikatelia by nemali čakať s napojením na systém eKasa, môže im hroziť pokuta

Takmer polovica registračných pokladníc stále nie je napojená na systém eKasa, a teda neodosiela evidenciu tržieb on-line na servery finančnej správy. Upozornila na to na utorňajšej tlačovej konferencii prezidentka finančnej správy Lenka Wittenbergerová.

Podnikatelia by nemali čakať

V systéme eKasa je podľa nej momentálne viac ako 120 tisíc pokladníc, ktoré na finančnú správu denne odosielajú vyše 3,5 milióna pokladničných dokladov.

„Napriek tomu evidujeme len niečo viac ako 50 % z celkového počtu registračných pokladníc, ktoré evidujú tržby v hotovosti,“ dodala Wittenbergerová.

Finančná správa preto upozorňuje, že podnikatelia by nemali čakať na pripojenie do systému eKasa do konca roka. Aktuálne je síce eKasa povinná, ale pokuty za jej nepoužívanie bude finančná správa udeľovať až od budúceho roka.

Pokute sa nemusia vyhnúť

Jej šéfka však upozorňuje, že odkladaním pripojenia na eKasu sa môžu podnikatelia dostať do stavu, kedy to koncom roka nestihnú a od januára už sa pokute nevyhnú.

„Nie je dobré si nechávať túto povinnosť na koniec roka, pretože sa môže stať, že dodávatelia certifikovaných riešení nebudú mať dostatok časových alebo technických kapacít, aby ich na tento systém napojili,“ povedala.

Najpomalšie sa pripájajú subjekty v segmente hotelov, kaviarní a reštaurácií (HORECA), kde v minulosti evidovala finančná správa najväčšie úniky na daniach. „To má samozrejme vplyv na pôvodne plánovaný výber príjmov,“ tvrdí šéfka finančnej správy.

Nepripájanie pokladníc na eKasu je však podľa generálneho riaditeľa sekcie boja proti podvodom a analýzy rizík finančnej správy Ladislava Hannikera signálom aj pre štát.

Jeden z hlavných dôvodov, prečo sa podnikatelia do systému eKasa nezapoja, totiž podľa neho je, že nechcú, aby finančná správa ich evidenciu tržieb videla.

Tržby podnikateľov stúpli

Systém eKasa pritom pomáha finančnej správe aj v kontrolnej činnosti. Podľa Hannikera sa potvrdilo, že podnikatelia na kontroly finančnej správy reagujú výrazným zvýšením evidovania tržieb v pokladnici.

Podľa údajov finančnej správy totiž tržby podnikateľov po kontrole finančnej správy podľa údajov z eKasy v priemere stúpli o zhruba 30 %. Finančná správa v uplynulých týždňoch vykonala viac ako tisíc kontrol, pri ktorých skontrolovala 1 200 pokladníc.

Z nich až 750 bolo s nálezom a udelené pokuty dosiahli až 380 tisíc eur. Viac ako polovica tejto sumy bola pritom udelená za neevidovanie tržby v pokladnici.