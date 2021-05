Podnikatelia doplácajú na spor Sulíka s Matovičom, tisíce z nich čakajú na dotácie na nájomné

Takmer 5 700 žiadostí o dotácie na nájomné je už kompletne schválených, avšak stále čakajú na vyplatenie pomoci. Celkovo by pritom podnikatelia mali dostať viac ako 8,5 mil. eur.

Vyplýva to z dát, ktoré Ministerstvo hospodárstvo SR poskytlo agentúre SITA. Ďalších takmer 4 500 žiadostí je zároveň pripravených na podpis ministrovi. V tomto prípade dosahuje výška dotácie okolo 8,1 mil. eur.

O financie žiadali ešte koncom apríla

Poskytovanie pomoci brzdí spor medzi ministrom hospodárstva Richardom Sulík a šéfom rezortu financií Igorom Matovičom. Ministerstvo hospodárstva tvrdí, že o uvoľnenie ďalších zdrojov požiadalo ešte 28. apríla, pričom rezort financií opakovane urgovali.

To reagovalo, že ministerstvo hospodárstva malo a má možnosti, ako v prípade nevyhnutnej potreby nájsť a dočasne vyčleniť potrebné prostriedky zo svojho vlastného rozpočtu, či už úsporou alebo presunom z iných oblastí. Tieto tvrdenia však Sulík odmietol. „To nie je tak, že my môžeme ľubovoľné peniaze ľubovoľne použiť, to tak nefunguje,” skonštatoval.

Druhé kolo malo byť posledné

Rezort hospodárstva už vyplatil v druhom kole dotácií na nájomné viac ako 49 mil. eur. Pomoc poskytol takmer 35-tisíc žiadateľom. V prvej vlne štát takýmto spôsobom pomohol viac ako 19 tis. subjektom a vyplatil takmer 40 mil. eur.

Druhé kolo dotácií na nájomné by pritom malo byť posledné. V prípade ďalších obmedzení podnikateľov pre pandémiu už plánovalo ministerstvo hospodárstva postupovať podľa pravidiel univerzálneho odškodňovacieho zákona. Jeho prípravu má v kompetencii rezort financií. Na jeho predstavenie sa stále čaká.