Kilečko 2 od Sulíka podnikatelia vítajú, ale očakávajú aj zásadnú reformu daňového a odvodového zaťaženia

Podnikatelia vítajú ďalšiu sadu opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia na Slovensku, zároveň však očakávajú zásadnú reformu daňového a odvodového zaťaženia. Tá by podľa Podnikateľskej aliancie Slovenska (PAS) výraznejšie pomohla rozvoju podnikania na Slovensku.

Kilečko 2 prináša podľa firiem množstvo drobných administratívnych zmien, ale ako súbor opatrení má svoju váhu. „Aktivitu treba pochváliť. Uvidíme, koľko z tých 207 návrhov sa nakoniec podarí presadiť aj do praxe,“ uviedol výkonný riaditeľ PAS Martin Lidaj.

Zlepšovanie podnikateľského prostredia však podľa neho nemožno zúžiť iba na úpravy výkazníctva. „Je to širší pojem, kde by priority mali tvoriť dane, odvody, vzdelávanie a vymožiteľnosť práva. Toto sú oblasti, ktoré podnikateľov v našich prieskumoch trápia najviac,“ doplnil.

Úhrada DPH až po zaplatení faktúry

Medzi najlepšie navrhované opatrenia Kilečka 2 podnikatelia radia zrušenie záväznosti kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, či zrušenie povinnosti odberateľa ručiť za odvedenie DPH za dodávateľa.

Najmä menší podnikatelia oceňujú návrh povinnosti uhradiť DPH až po zaplatení faktúry. Iní sa naopak obávajú, že sa tým môže znížiť ostražitosť pri výbere obchodného partnera. Niektoré z navrhovaných opatrení si k hodnoteniu vyžadujú dodatočné vysvetlenie.

Napríklad umožnenie podať návrh na vyhlásenie konkurzu len jedným veriteľom s nesplatenou pohľadávkou. „Treba vedieť, v akej výške tá pohľadávka má byť a aké sú ďalšie podmienky tohto opatrenia, aby nedochádzalo k špekulatívnym konkurzom,“ uzavrel Lidaj.

Návrhy priamo od podnikateľov

Ministerstvo hospodárstva SR predložilo Kilečko 2 do medzirezortného pripomienkového konania minulý týždeň. Vláda by o ňom mohla rokovať koncom novembra, účinnosť sa navrhuje od mája 2022. Z takmer 2 500 podnetov, ktoré dostali od podnikateľov, zaradil rezort pôvodne do balíčka 469.

Po sérii rokovaní však do ďalšieho legislatívneho procesu pokračuje materiál obsahujúci konečných 207 opatrení. Ministerstvo pritom vyberalo zmeny, ktoré vytvárajú priaznivejšie podnikateľské prostredie, avšak zároveň nemajú významný vplyv na rozpočet verejnej správy.

„Väčšina zmien spočíva v úprave takých povinností podnikateľov, ktoré zakladajú neúmerné administratívne či nepriame finančné náklady. Príčinou je ich komplikovanosť, duplicita, ale tiež v praxi vyhodnotená absencia relevancie či účelnosti,“ konštatuje rezort v dôvodovej správe k zákonu.