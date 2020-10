Podnikatelia, ktorí zatvoria prevádzky alebo sa im znížia tržby, môžu žiadať štát o kompenzácie

Podnikatelia, ktorí sa rozhodnú zatvoriť prevádzky alebo budú mať nižší príjem pre opatrenia, ktoré pre pandémiu koronavírusu prijala vláda SR, môžu žiadať o finančnú kompenzáciu. V relácii Sobotné dialógy Rádia Slovensko to uviedol poslanec Národnej rady SR (NR SR) a predseda Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť Juraj Krúpa (OĽaNO).

„Bolo už schválených niekoľko schém počas prvej vlny pandémie. Teraz bol prijatý ďalší balík, čiže tí ľudia majú právo žiadať o kompenzácie podľa percentuálneho poklesu tržieb,“ dodal Krúpa.

Nedostatočná finančná pomoc

Podľa poslanca NR SR a podpredsedu Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport Ľubomíra Petráka (Smer-SD) je základný problém v tom, že finančná pomoc pre podnikateľov je nedostatočná.

„Pôvodne sa hovorilo o tom, že mesačné výdavky štátu na túto pomoc budú niekde v rozsahu jednej miliardy eur. Vieme, že za šesť mesiacov bolo vynaložených viac ako 600 miliónov, to znamená, že sme hlboko pod sľubovanou hranicou,“ povedal v Rádiu Slovensko Petrák.

Ako pokračoval, pokiaľ štát nezaujme racionálny postoj, tak mnohé odvetvia pôjdu „do kolien s nedozernými niekoľkoročnými následkami. Možno desaťročie bude trvať, kým sa tá ekonomika opäť zotaví“.

Na Slovensku platí od 24. októbra do nedele 1. novembra zákaz vychádzania. Výnimky tvoria cesty do práce, obchodu, lekárne či na vychádzku so psom.

Platné výnimky zo zákazu vychádzania

Výnimky zo zákazu vychádzania mimo bydliska bez testu budú v čase od 1:00 do 5:00, v prípade cesty na testovanie, do zamestnania, pri doprovode dieťaťa do školy.

Povolená bude cesta do najbližších potravín, lekárne, k lekárovi, cesta z dôvodu starostlivosti o blízku osobu či vlastné hospodárske zvieratá.

Povolené bude venčenie spoločenských zvierat do sto metrov od bydliska, cesta na pohreby, na poštu, do banky, poisťovne, čistiarne, autoservisu, na čerpaciu stanicu pohonných hmôt.

Povolený bude aj pobyt v prírode v okrese bydliska a návrat do bydliska do 25. októbra. Ústredný krízový štáb prijal pre oravské okresy a okres Bardejov prísnejšie pravidlá.