Podnikatelia, prečítajte si Zákon o sociálnom poistení a majte papiere v poriadku

Či ste SZČO, alebo zamestnávate vo firme čo je len jednu osobu, hneď na začiatku zbystrite pozornosť a venujte sa otázke poistenia, či zdravotného, alebo sociálneho. Odvody do poisťovní na každého nás čakajú mesiac čo mesiac a je dobré orientovať sa v danej problematike.

Typy poistenia a základné pojmy

Potrebujete si doplniť chýbajúce vedomosti z oblasti sociálneho poistenia? Máte strach, že čosi zle zaevidujete, na niečo zabudnete alebo budete mať problémy so zákonom? Než sa pustíte do podnikania alebo sa zveríte do rúk novému zamestnávateľovi, nie je na škodu prelistovať si Zákon o sociálnom poistení. Osvojíte si základné pojmy a prečítate si o právach a povinnostiach zainteresovaných strán. Aké je to nemocenské, dôchodkové či garančné poistenie a čo v prípade nečakanej straty príjmu? K aktuálnym informáciám sa v dnešnej dobe dostanete aj pohodlnou cestou, a to online. Online zverejnené zákony vás rýchlo prevedú akoukoľvek témou aj vďaka vyhľadávaniu prostredníctvom kľúčových slov. Nie ste si istý, či máte nárok na konkrétny druh sociálnej dávky? Ošetrujete rodinného člena a stojí vás to veľa výdavkov? Za akých podmienok vám vašu snahu preplatí štát? Pravdu nájdete v Zákone o sociálnom poistení.

Aktuálne verzie zákonov

Vzhľadom na to, že sú každú chvíľu evidované nové druhy dávok, sa v zákonoch dostupných online dočítate napríklad aj o najnovšej tehotenskej dávke. Potrebujete si vypočítať výšku materského príspevku a podmienky jeho poskytovania? Ako sa vyplácajú nemocenské dávky a ako s nami bude v dôchodkovom veku? Zákon o sociálnom poistení jednoducho musí zaujať každého z nás, pretože obsahuje témy, s ktorými sa bežne stretávame. Nemusíme mať prehľad o všetkom, stačí hľadať na tých správnych miestach. Než sa pustíte do konzultácie o vašom probléme s pracovníkom poisťovne, presvedčte sa, či odpoveď na vašu otázku nenájdete v zdrojoch dostupných na internete. Pohodlne si sadnite, osvojte si slovník základných pojmov, a potom už len vyhľadajte konkrétnu oblasť sociálneho poistenia. Platíme si odvody, a preto máme nárok na všetky dávky, ktoré nám štát v rôznych sférach nášho života ponúka. Ak sme sa ocitli v hmotnej núdzi, máme nárok na podporu od štátu. Získajte prehľad o celom systéme sociálneho poistenia bez špeciálneho školenia. Stačí si s porozumením prečítať aktuálny zákon.

