Podnikatelia sa musia prispôsobiť novému systému pokladníc, ktoré budú napojené na finančnú správu

BRATISLAVA 21. februára (WebNoviny.sk) – Milióny bločkov denne z registračných pokladníc po celom Slovensku onedlho poputujú v elektronickej forme priamo na servery finančnej správy.

Rozbieha sa totiž projekt eKasa, na základe ktorého už od 1. apríla budú musieť byť všetky nové pokladne online prepojené so systémom finančnej správy. Následne do 1. júla budú musieť na tento systém prispôsobiť podnikatelia aj všetky v súčasnosti jestvujúce registračné pokladnice. Ak teda po 1. júli pokladňa nebude využívať eKasu, bude to znamenať porušenie zákona s hroziacimi sankciami až do 3 300 eur.

Certifikovanie výrobcov

Finančná správa momentálne certifikuje výrobcov softvérov a registračných pokladníc, ktorí budú môcť nový systém poskytovať. Daniari upozorňujú, že necertifikované systémy sa nemusia na finančnú správu správne pripojiť a je preto v záujme podnikateľov si u poskytovateľa udelenie certifikátu overiť.

Správca dane by mal prvé certifikáty udeliť už v nasledujúcich dňoch. Podľa slov šéfa sekcie boja proti podvodom a analýzy rizík na finančnej správe Ladislava Hannikera zatiaľ evidujú deväť žiadostí o certifikáciu. Vo finále však očakávajú okolo 20 certifikovaných dodávateľov.

Podnikatelia by mali požiadať o iniciačný balíček

Na systém eKasa je pritom možné využívať rôzne zariadenia, ktoré možno pripojiť na internet a vyhovujú požiadavkám na dátové úložisko. Môže byť teda funkčný na elektronických registračných pokladniciach, tabletoch, mobilných telefónoch či osobných počítačoch.

Podnikatelia budú môcť o iniciačný balíček systému eKasa, ktorý je rovnaký pre všetky používané zariadenia, požiadať finančnú správu od 15. marca tohto roku, následne ho budú môcť od 1. apríla aktivovať.

Finančná správa pritom sľubuje jednoduchú administráciu celého procesu prostredníctvom jej webového portálu. Na podnikateľov však apeluje, aby si ani tento úkon nenechávali na poslednú chvíľu.

Neobávajú sa problémov s pripojením k internetu

Daniari pritom veria, že celý systém je nastavený tak, aby bežal plynule aj v prípade neočakávaných výpadkov internetového spojenia či už na strane podnikateľa, či prípadne pri problémoch na strane finančnej správy.

Systém eKasa totiž pri neúspešnom pokuse odoslať doklad automaticky prejde do offline režimu, v ktorom sa doklady budú ukladať do chráneného dátového úložiska. Po opätovnom pripojení systému sa na finančnú správu automaticky odošlú. Vydávanie blokov tak ani v takomto prípade zastavené nebude.

Finančná správa sa neobáva ani problémov s pripojením k internetu v niektorých oblastiach. Podľa údajov z Eurostatu už v súčasnosti totiž deväť z desiatich podnikateľov pôsobí v oblasti s prístupom k vysokorýchlostnému internetu.

Výnimkou sú vysokohorské chaty

Na vyslovene bielych miestach dostupnosti internetu môžu podľa daniarov podnikatelia používať maximálne niekoľko desiatok z celkovo vyše 200 tis. pokladníc. V týchto prípadoch budú môcť fungovať v špeciálnom offline režime.

So zavádzaním eKasy sa pritom nemení nič na okruhu subjektov, ktoré musia registračnú pokladnicu využívať. Naďalej sa to tak nebude týkať napríklad vysokohorských chát.

Virtuálna registračná pokladnica

Plnohodnotnou alternatívou pre podnikateľov je virtuálna registračná pokladnica. Tento systém ponúka finančná správa podnikateľom bezplatne a môžu ho využívať na mobiloch či tabletoch s najpoužívanejšími operačnými systémami, ale aj na osobných počítačoch.

Podmienkou je pripojenie tlačiarne, cez ktorú bude možné tlačiť bločky. Jediným rozdielom oproti pokladnici so systémom eKasa je to, že virtuálna registračná pokladnica nefunguje v offline režime a po odpojení od internetu musia podnikatelia vydávať paragony, ktoré následne po opätovnom pripojení do systému doplnia.

Výrazné zníženie daňovej medzery

Drobnými zmenami prejdú aj samotné pokladničné bloky. Po novom totiž na nich nájdeme aj QR kód, pomocou ktorého si budú môcť zákazníci jednoducho overiť, či sa doklad zaregistroval aj na serveri finančnej správy prostredníctvom aplikácie Over doklad.

Aj od tohto detailu, ako aj od celého systému eKasa, si daniari sľubujú okrem výrazného zníženia daňovej medzery v niektorých sektoroch, aj výrazné uľahčenie a zjednodušenie systému kontroly.

Správanie daňovníkov budú vedieť zhodnotiť cez analytické nástroje a kontroly budú vedieť vykonávať aj online tak, že podnikatelia sa o tom nebudú musieť ani dozvedieť.