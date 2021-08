Podnikatelia v gastre a cestovnom ruchu vítajú predĺženie pomoci, aj po otvorení mali výpadky tržieb

Podnikatelia v cestovnom ruchu a gastre vítajú predĺženie pomoci štátu na zmiernenie vplyvov koronakrízy o mesiace apríl a máj v tomto roku. Napriek uvoľneniu protipandemických opatrení v uvedených dvoch mesiacoch ešte mnohé prevádzky aj po otvorení pociťovali výrazné výpadky tržieb.

Generálny manažér Asociácie hotelov a reštaurácií Slovenska (AHRS) Marek Harbuľák v pondelok na brífingu informoval, že už zhruba pred dvoma mesiacmi poukazovali na to, že pomoc je žiadúca.

Prepady tržieb boli ešte veľmi vysoké v porovnaní s rokom 2019, a tak samozrejme každá pomoc zo strany štátu je pre týchto podnikateľov namieste,“ povedal Habuľák.

O prácu prišlo 30-tisíc ľudí

Verí, že tak ako sa zajtra (v utorok) spustí schéma de minimis za obdobie apríl a máj, tak aj v krátkom čase bude možné čerpať, alebo podávať žiadosti aj za veľkú schému za to isté obdobie, za apríl a máj.

V cestovnom ruchu a gastre, koronakrízou najviac postihnutom odvetví ekonomiky, pracovalo pred krízou viac ako 160-tisíc ľudí. Napriek všetkým formám štátnej pomoci podľa Harbuľáka v tomto sektore o prácu prišlo viac ako 30-tisíc ľudí.

„Momentálne hovoríme o počte viac ako stotisíc ľudí v tomto odvetví počas letnej sezóny. Uvidíme, ako sa bude situácia vyvíjať ďalej, hlavne, keď skončí leto. Či bude pokračovať tento pokles spôsobený aj poklesom dopytu, alebo dokážeme udržať týchto ľudí,“ podotkol.

Netrpezlivo čakali na peniaze

Prezident Aliancie slovenskej gastronómie (ASG) Viliam Pavlovský v spojitosti s predĺžením pomoci o ďalšie dva mesiace poďakoval ministerstvu dopravy a výstavby za profesionálny prístup a spoluprácu v spoločnom boji na záchranu gastronómie a cestovného ruchu na Slovensku.

„Podnikatelia netrpezlivo čakali na tieto finančné zdroje, teda za mesiace apríl a máj, nakoľko naozaj v tomto období ešte bolo výrazne obmedzené ich podnikanie,“ uviedol Pavlovský. Podľa neho s ministerstvom dopravy zároveň intenzívne spolupracujú aj na stále otvorenej téme, a to je požadované zníženie sadzby DPH, čo by pre gastrosektor bola asi najadresnejšia pomoc.

„Spoločnými silami hľadáme cestu, aby sa tento krok zrealizoval čo najrýchlejšie a zároveň aby bol výhodný nielen pre podnikateľov a záchranu gastronómie na Slovensku, ale takisto aj pre štát,“ dodal Pavlovský.

Rokovali aj o znížení DPH

Zníženie sadzby DPH na služby v cestovnom ruchu a gastre podľa rezortu dopravy závisí od rozhodnutia ministerstva financií, resp. vlády. Ministerstvo financií podľa štátnej tajomníčky ministerstva dopravy Kataríny Brunckovej avizovalo, že táto téma je nevyhnutne spojená s celkovou reformou daňovej správy.

„Minimálne v priebehu dvoch až troch týždňov by sme si mali vymeniť aj v spolupráci so samotným sektorom informácie, napríklad, aj čo sa týka ostatných krajín v EÚ, ako to funguje v niektorých krajinách. Predpokladám, že finálne rozhodnutie ale nebude prijaté skôr ako koncom roka,“ povedala Bruncková.

Minulý týždeň už absolvovali sériu asi troch hodinových rokovaní na túto tému. Podľa štátnej tajomníčky je dôležité hlavne to, aby samotné zníženie DPH, ak sa k nemu pristúpi, znamenalo pomoc pre cestovný ruch a gastro.