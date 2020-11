Podnikatelia zasiahnutí pandémiou si môžu zažiadať o dotáciu na nájomné, majú čas ešte dva týždne

Podnikatelia zasiahnutí prvou vlnou pandémie koronavírusu majú ešte dva týždne na to, aby požiadali štát o dotáciu na nájomné. Na Ministerstvo hospodárstva SR sa totiž môžu obrátiť do konca novembra.

Ako ďalej informoval rezort, doteraz vyplatil 14 787 žiadostí v celkovej sume takmer 30,84 mil. eur. O dotácie pritom môžu žiadať aj subjekty, ktorých sa priamo dotkli septembrové opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR.

Nárok na dotácie zatiaľ nemajú všetci podnikatelia

Ministerstvo podľa hovorkyne Kataríny Matejkovej robí všetko pre to, aby mohli o dotácie žiadať aj podnikatelia zasiahnutí druhou vlnou pandémie, a teda aj tí, ktorých prevádzky síce neboli zatvorené, no zákazníci sa do nich pre obmedzenie pohybu občanov nedostali.

„Preto v súčasnosti rokujeme a hľadáme možnosti, aby aj títo podnikatelia mali nárok na dotácie na nájomné,“ dodala pre agentúru SITA.

Dotácie pre zatvorené prevádzky

Aktuálne môžu o dotáciu na nájomné žiadať podnikatelia, ktorí mali v prvej vlne koronakrízy zatvorené prevádzky alebo významne obmedzili svoju činnosť. Mechanizmus je postavený na dobrovoľnosti, na dohode prenajímateľa a nájomcu.

Dotáciu na nájomné možno poskytnúť vo výške, v akej prenajímateľ dal zľavu z nájomného svojmu nájomcovi, najviac však v sume 50 % nájomného.