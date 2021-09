Podnikatelia zbystrite pozornosť, čas na aktualizáciu a potvrdenie údajov v obchodnom registri sa kráti

Podnikatelia na Slovensku si do konca septembra musia aktualizovať a potvrdiť údaje v obchodnom registri. V októbri minulého roka totiž vstúpila do platnosti novela, ktorá zmenila niekoľko ustanovení Obchodného zákonníka, ako aj zákona o obchodnom registri. Ako ďalej upozorňuje advokátka Simona Klučiarová z Accace Legal, medzi ne patria aj niektoré registračné povinnosti, ktoré podnikateľom vznikli.

Zriaďovatelia podnikov a organizačných zložiek majú napríklad povinnosť do 30. septembra tohto roka podať návrh na zápis, ktorým potvrdia zapísané údaje o podniku zahraničnej právnickej osoby, organizačnej zložke podniku zahraničnej právnickej osoby a o organizačnej zložke podniku slovenskej právnickej osoby v obchodnom registri alebo navrhnú zmenu údajov.

Z registra vás môžu vymazať

Túto povinnosť teda majú aj v prípade, ak už sú údaje zapísané v obchodnom registri. Ak pritom v stanovenej lehote údaje nepotvrdia, registrový súd ich z obchodného registra vymaže. Od účinnosti novely taktiež platí, že ak ide o podnikateľa, ktorý sa zapisuje do obchodného registra, obmedzenie štatutárneho orgánu konať v mene právnickej osoby sa do obchodného registra nezapisuje.

„Pokiaľ teda takéto obmedzenie v obchodnom registri zapísané máte, je potrebné ho vymazať, a to najneskôr do 30. septembra 2021. V prípade, že tak v stanovenej lehote nespravíte, registrový súd vám môže udeliť pokutu do výšky 3 310 eur,“ upozorňuje Klučiarová.

Hrozí vám aj pokuta

Kým pred účinnosťou novely postačovalo pri spoločníkoch uviesť v prípade fyzických osôb ich meno, priezvisko a trvalý pobyt a v prípade právnických osôb názov spoločnosti a jej sídlo, po novom sa zoznam údajov rozširuje.

Pri fyzických osobách sa už vyžaduje aj dátum narodenia a rodné číslo a pri právnických osobách IČO. Existujúce spoločnosti sú povinné tieto údaje doplniť najneskôr do 30. septembra 2022, pričom po 30. septembri 2021 tak musia spraviť v rámci akéhokoľvek prvého zmenového konania. Aj v tomto prípade hrozí za nesplnenie povinnosti pokuta do výšky 3 310 eur.