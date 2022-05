Podnikatelia žiadajú vládu o opatrenia proti rastu cien, zaťaženie pociťujú najmä menšie firmy

Slovenská asociácia malých a stredných podnikov a živnostníkov (SAMP) žiada vládu prijať účinné opatrenia na podporu podnikateľov s cieľom minimalizovať vplyvy rastu cien energií, materiálov a surovín.

Zároveň nesúhlasí s opatreniami, ktoré by ohrozili aj fungovanie malých a stredných podnikov. Asociácia o tom informovala v piatok s tým, že po koronakríze osobitne nepriaznivo dolieha na podnikateľov práve zvyšovanie cien energií a materiálových vstupov.

Pokračujúce finančné zaťaženie podľa asociácie najviac pociťujú mikro, rodinné, malé a stredné podniky a firmy do 20 až 50 zamestnancov.

SAMP o týchto problémoch nedávno rokovala na spoločnom sneme so Slovenským cechom informatiky, účtovníctva a manažmentu v Bratislave. Vláde tiež navrhli pripraviť národný projekt na podporu a rozvoj rodinného podnikania v gescii SAMP, Slovenskej živnostenskej komory a Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory. Vyvážiť nepomer medzi podporou zahraničných investorov a domácich podnikateľov by mohol navrhovaný podporný fond pre inovácie so zameraním na malé, stredné a rodinné podniky.