Podnikateľovi Martinkovi ukradli umelecké diela, podal trestné oznámenie

BRATISLAVA 24. februára (WebNoviny.sk) – Podnikateľ Karol Martinka ohlásil krádež viacerých umeleckých predmetov, ktoré mu odcudzili neznáme osoby ešte v roku 2015.

V tejto súvislosti podal na políciu trestné oznámenie, ktoré má agentúra SITA k dispozícii. Polícia v tejto veci už vedie vyšetrovanie.

Nevyčísliteľná hodnota pre rodinu

„Ide o šesť cenných obrazov, štyri z nich sú od ruských maliarov, zátišie od českej maliarky Marie Heleny Štecherovej, a najmä vzácna krajinka od neznámeho holandského maliara z prelomu 17. a 18. storočia. Okrem toho mi zmizol vzácny gobelín a bronzová plastika Katedra kybernetiky. Sú to všetky predmety, ktoré pridelili len mojim deťom a mne v dedičskom konaní po zosnulej manželke Blažene. Pre našu rodinu majú nevyčísliteľnú hodnotu,“ povedal pre agentúru SITA Martinka.

Podľa údajov v doplnenom trestnom oznámení sa hodnota jednotlivých predmetov môže pohybovať v tisíckach až desiatkach tisícov eur.

Objavili sa na aukčnom portáli

Tri zo spomínaných obrazov sa podľa podnikateľa už objavili na aukčnom portáli DOROTHEUM v Salzburgu, kde ich ponúkajú vo vyvolávacej cene v hodnote niekoľko sto eur.

„Neviem si vysvetliť, ako sa naše rodinné dedičstvo dostalo do zahraničnej aukcie. Chcel by som prostredníctvom Interpolu zistiť, kto zadal do aukcie predmetné obrazy, kto tieto obrazy, či a kedy vydražil a následne, aby mu boli zaistené. Všade na svete je totiž konanie, ktoré ma poškodilo, chápané ako krádež,“ dodal Martinka.